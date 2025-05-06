Названы страны-лидеры во внешней торговле с Казахстаном

По итогам прошлого года крупнейшими торговыми партнёрами Казахстана стали Китай, Россия и Италия — именно на эти три государства пришёлся основной объём как экспорта, так и импорта.

Экспортная выручка Казахстана в 2024 году превысила $81 млрд. Более половины этой суммы обеспечила сырая нефть — $42,9 млрд, что составляет 52,5% всего казахстанского экспорта. Кроме того, страна активно поставляла на внешние рынки уран ($4,6 млрд), медь и медные катоды ($4,1 млрд), а также медные руды и концентраты ($3,2 млрд). Устойчивый спрос сохранялся на ферросплавы, природный газ, пшеницу и нефтепродукты.

Импортные потоки в Казахстан в 2024 году также отличались высокой активностью, особенно в сфере техники, транспорта и фармацевтики. Наибольшие объёмы приходились на легковые автомобили ($2,3 млрд), летательные аппараты ($1,8 млрд), лекарственные препараты ($1,7 млрд) и телекоммуникационное оборудование. Казахстанский рынок продолжает интегрироваться в глобальные производственные цепочки, импортируя как готовые изделия, так и комплектующие — кузова, запчасти, вычислительную технику.

Начало 2025 года подтвердило устойчивость этих тенденций. Уже в январе экспорт Казахстана составил $4,5 млрд, из которых 60% вновь обеспечила нефть. Существенными позициями в структуре поставок оставались медь, ферросплавы, пшеница, а также уран, природный газ и подсолнечное масло. Импорт в январе превысил $2,8 млрд. Ведущими категориями стали телефоны, кузова автомобилей, медикаменты и легковые машины. Также наблюдался рост поставок строительной техники и двигателей.

Сохранение баланса между экспортом сырья и импортом высокотехнологичной продукции подтверждает устойчивость внешнеэкономического курса Казахстана. В 2025 году приоритетом остаётся развитие стратегического партнёрства с Китаем, Россией и странами Европейского союза, а также укрепление позиций на рынках Центральной Азии.

Ранее стали известны основные направления экспорта несырьевых товаров из Казахстана в 2024 году.