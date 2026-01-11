Китай, Россия и Иран начали военно-морские учения в водах Южной Африки

Принимающая страна обозначила эти учения как операцию «БРИКС плюс», цель которой — «обеспечение безопасности судоходства и морской экономической деятельности».

«БРИКС плюс» представляет собой расширенную версию геополитического блока, который изначально включал Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южную Африку и рассматривается его участниками как противовес экономическому доминированию США и Запада. В настоящее время к группе присоединились еще шесть стран.

Хотя Южная Африка регулярно проводит военно-морские учения с Китаем и Россией, текущие маневры проходят на фоне обострения напряженности между администрацией президента США Дональда Трампа и рядом стран «БРИКС плюс», включая Китай, Иран, Южную Африку и Бразилию.

Расширенная версия БРИКС теперь включает Египет, Индонезию, Саудовскую Аравию, Эфиопию и Объединенные Арабские Эмираты.

Церемонию открытия учений возглавили представители китайских вооруженных сил, которые сообщили, что Бразилия, Египет и Эфиопия участвуют в качестве наблюдателей.

— В учениях WILL FOR PEACE 2026 принимают участие военно-морские силы стран БРИКС+, которые проводят совместные операции по обеспечению безопасности на море и отрабатывают навыки оперативной совместимости, — говорится в заявлении южноафриканских военных.

Подполковник Мфо Матебула, исполняющий обязанности пресс-секретаря объединенных операций, сообщил, что все участники были приглашены.

Президент США Дональд Трамп обвинил страны БРИКС в проведении «антиамериканской» политики, а в январе прошлого года пригрозил ввести дополнительную 10-процентную торговую пошлину на все страны блока, помимо уже введенных пошлин по отношению к различным государствам.

Прозападный Демократический альянс, вторая по величине партия в коалиции президента ЮАР Сирила Рамафосы, заявил, что эти учения «противоречат заявленному нейтралитету» и что БРИКС «превратили Южную Африку в пешку в геополитических играх государств-изгоев».

Матебула отверг эту критику, заявив, что «это не политическое соглашение, никакой враждебности по отношению к США нет». Он также отметил, что Южная Африка периодически проводит учения и с ВМС США.

— Это военно-морские учения. Их цель — улучшить наши возможности и обменяться информацией, — подчеркнул он.

