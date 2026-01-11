Китай, Россия и Иран начали военно-морские учения в водах Южной Африки
Китай, Россия и Иран приступили к проведению недели совместных военно-морских учений в водах Южной Африки, передает агентство Kazinform со ссылкой на Reuters.
Принимающая страна обозначила эти учения как операцию «БРИКС плюс», цель которой — «обеспечение безопасности судоходства и морской экономической деятельности».
«БРИКС плюс» представляет собой расширенную версию геополитического блока, который изначально включал Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южную Африку и рассматривается его участниками как противовес экономическому доминированию США и Запада. В настоящее время к группе присоединились еще шесть стран.
Хотя Южная Африка регулярно проводит военно-морские учения с Китаем и Россией, текущие маневры проходят на фоне обострения напряженности между администрацией президента США Дональда Трампа и рядом стран «БРИКС плюс», включая Китай, Иран, Южную Африку и Бразилию.
Расширенная версия БРИКС теперь включает Египет, Индонезию, Саудовскую Аравию, Эфиопию и Объединенные Арабские Эмираты.
Церемонию открытия учений возглавили представители китайских вооруженных сил, которые сообщили, что Бразилия, Египет и Эфиопия участвуют в качестве наблюдателей.
— В учениях WILL FOR PEACE 2026 принимают участие военно-морские силы стран БРИКС+, которые проводят совместные операции по обеспечению безопасности на море и отрабатывают навыки оперативной совместимости, — говорится в заявлении южноафриканских военных.
Подполковник Мфо Матебула, исполняющий обязанности пресс-секретаря объединенных операций, сообщил, что все участники были приглашены.
Президент США Дональд Трамп обвинил страны БРИКС в проведении «антиамериканской» политики, а в январе прошлого года пригрозил ввести дополнительную 10-процентную торговую пошлину на все страны блока, помимо уже введенных пошлин по отношению к различным государствам.
Прозападный Демократический альянс, вторая по величине партия в коалиции президента ЮАР Сирила Рамафосы, заявил, что эти учения «противоречат заявленному нейтралитету» и что БРИКС «превратили Южную Африку в пешку в геополитических играх государств-изгоев».
Матебула отверг эту критику, заявив, что «это не политическое соглашение, никакой враждебности по отношению к США нет». Он также отметил, что Южная Африка периодически проводит учения и с ВМС США.
— Это военно-морские учения. Их цель — улучшить наши возможности и обменяться информацией, — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что США захватили очередной нефтяной танкер в Карибском море.