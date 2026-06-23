Китай разработал сверхтермостойкую микробатарею нового поколения

Китайские ученые создали миниатюрный литий-ионный аккумулятор на керамической основе, способный стабильно работать при температуре до 150 градусов Цельсия, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Пекине со ссылкой на газету South China Morning Post .

Команда исследователей под руководством Университета Цинхуа отмечает, что компактные размеры, высокая плотность энергии и абсолютная безопасность полностью керамической батареи позволяют легко интегрировать ее в технологии следующего поколения.

В отличие от традиционных литий-ионных аналогов, подверженных легкому возгоранию, эта перезаряжаемая твердотельная батарея устойчива к экстремальному нагреву. Она способна выдерживать кратковременные тепловые удары до 300 градусов Цельсия без ухудшения технических характеристик.

По словам разработчиков, классические литий-ионные батареи перестали отвечать современным стандартам безопасности и термической стойкости. Их главным недостатком остается высокая горючесть. При сильном нагреве или повреждении летучие жидкие электролиты могут легко воспламениться или взорваться.

Авторы проекта подчеркивают, что их инновация обладает значительным потенциалом для ускорения коммерциализации полностью твердотельных источников питания и открывает большие перспективы для применения в миниатюрной, носимой и интегрированной микроэлектронике.

Ранее сообщалось, что Китай представил главные научные достижения 2025 года.



