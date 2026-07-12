Китай рассекретил микроволны, способные за минуты вывести Starlink из строя

Китайские военные ученые в редкой публикации описали мощную микроволновую систему в 100 гигаватт, достаточную для оперативного выведения из строя низкоорбитальных спутников, таких как Starlink Илона Маска, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.

Команда Национального университета оборонных технологий (NUDT) опубликовала в журнале «High Power Laser and Particle Beams» подробности нескольких импульсных генераторов, разработанных китайской армией за последние годы.

Среди них особенно выделяется устройство, способное достигать мощности 100 гигаватт, за счет комбинирования нескольких синхронизированных импульсных генераторов, как объясняют сами исследователи во главе с Чжан Цзюнем. Для сравнения: обычная бытовая микроволновая печь для разогрева пищи создает микроволны мощностью примерно 800 ватт, то есть 0,0000008 ГВт.

Чтобы представить масштаб этой величины: эксперты считают, что импульс всего в 1 гигаватт уже способен вызвать серьезные помехи или прямые повреждения электроники спутника на низкой орбите. Описанная NUDT система увеличивает эту мощность в сто раз, причем авторы работы отмечают, что конструкция допускает дальнейшее масштабирование.

Ключевое техническое решение, как говорится в статье, заключается в синхронизации нескольких компактных модулей импульсной мощности вместо того, чтобы полагаться на один единственный генератор, который упирается в ограничения по электрической изоляции. Такая модульная архитектура, по словам ученых, позволяет каждому блоку работать почти на предельном режиме, не ухудшая работу комплекса в целом.

Стратегический интерес к этой технологии не нов. Китай также обнародовал в другом исследовании создание устройства мощностью 20 гигаватт, разработанного Северо-западным институтом ядерных технологий и прямо задуманного как возможный инструмент для нарушения работы спутниковых сетей, подобных Starlink.

Ранее сообщалось, что китайские ученые научились определять запущенные приложения по радиосигналам смартфона.