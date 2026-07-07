Китайские ученые научились определять запущенные приложения по радиосигналам смартфона

Китайские ученые разработали метод, позволяющий идентифицировать запущенные на смартфонах приложения и конкретные действия пользователей с помощью фиксации электромагнитного излучения, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Пекине со ссылкой на SCMP .

Разработчики из Китайского университета общественной безопасности позиционируют технологию как инструмент бесконтактной цифровой криминалистики. Главное преимущество метода заключается в возможности перехватывать данные без взлома операционной системы устройства.

— Этот технический подход дает объективные доказательства для цифровой криминалистики и способен значительно упростить следственные действия, — отметили специалисты.

Метод основан на том, что приложения активируют разные компоненты смартфона, такие как процессоры, модули Wi-Fi, GPS или контроллеры памяти. Меняющаяся нагрузка влияет на энергопотребление, создавая уникальное низкочастотное излучение, которое затем распознает искусственный интеллект.

Эффективность разработки была протестирована на смартфонах iPhone 15 Pro, Xiaomi 15 Pro и Oppo Reno 13. Точность распознавания запущенных сервисов, включая Douyin, WeChat, Baidu Maps, SMS-менеджеры, интернет-браузеры, камеру и облачные хранилища, достигла 99,07%.

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