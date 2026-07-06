Китай провел испытательный запуск стратегической ракеты с подводной лодки

Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая в понедельник, 6 июля, успешно провели испытательный запуск стратегической ракеты с подводной лодки, передает Kazinform со ссылкой на Синьхуа .

В ВМС НОАК сообщили, что одна из стратегических атомных подводных лодок в понедельник в полдень успешно запустила стратегическую ракету с имитационной боеголовкой в направлении соответствующих открытых вод Тихого океана, которая точно попала в заранее назначенную акваторию.

Данный запуск является рутинным мероприятием в рамках ежегодных учений ВМС НОАК. Китайская сторона заранее уведомила соответствующие страны, заявили в ВМС НОАК.

Он соответствует международному праву и международной практике и не направлен против какой-либо конкретной страны или цели, добавили в ВМС.

Ранее Китай запустил новую группу интернет-спутников.