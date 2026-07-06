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    Китай провел испытательный запуск стратегической ракеты с подводной лодки

    Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая в понедельник, 6 июля, успешно провели испытательный запуск стратегической ракеты с подводной лодки, передает Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

    Китай провел испытательный запуск стратегической ракеты с подводной лодки
    Фото: Синьхуа

    В ВМС НОАК сообщили, что одна из стратегических атомных подводных лодок в понедельник в полдень успешно запустила стратегическую ракету с имитационной боеголовкой в направлении соответствующих открытых вод Тихого океана, которая точно попала в заранее назначенную акваторию.

    Данный запуск является рутинным мероприятием в рамках ежегодных учений ВМС НОАК. Китайская сторона заранее уведомила соответствующие страны, заявили в ВМС НОАК.

    Он соответствует международному праву и международной практике и не направлен против какой-либо конкретной страны или цели, добавили в ВМС.

    Ранее Китай запустил новую группу интернет-спутников.

    Китай Мировые новости
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
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