Китай произвел первый запуск ракеты-носителя нового поколения «Чанчжэн-6В»

Китай во вторник осуществил первый запуск ракеты-носителя модификации «Чанчжэн-6В» (Long March-6С), выведя в космос четыре спутника. Об этом сообщается на странице Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC) в социальной сети WeChat, передает собственный корреспондент Kazinform.

Ракета-носитель стартовала во вторник в 11:21 по пекинскому времени с космодрома Тайюань в провинции Шаньси на севере Китая, выведя на запланированные орбиты спутники Neptune-01 и Smart-1C, а также широкополосный оптический спутник и видеоспутник высокого разрешения.

Двухступенчатая ракета-носитель имеет диаметр 3,35 метра и приводится в движение тремя двигателями, работающими на жидком кислороде и керосине.

При общей взлетной массе 215 тонн ракета способна выводить космические аппараты общим весом около 2,4 тонны на геостационарную переходную орбиту высотой 500 километров.

Исследования и разработка новой ракеты начались в начале 2020 года, эта модель будет использоваться в основном для коммерческих космических предприятий, доставляя их малые и средние спутники на орбиту.

К настоящему времени в стране разработано и запущено более 20 типов ракет серии Long March.

Ракеты семейства Long March являются основой космических программ КНР. Для носителя Long March это 520-й запуск.