Китай профинансирует исследования стейблкоинов

Согласно опубликованному уведомлению, проекты должны быть направлены на изучение рисков, связанных с глобальными стейблкоинами, и подготовку предложений по совершенствованию международного регулирования цифровых финансов.

Отдельный акцент сделан на вопросах валютной стабильности и создании эффективных систем мониторинга, поскольку скрытая циркуляция частных цифровых активов способна оказывать давление на национальные финансовые системы.

В официальном уведомлении отмечается, что Китай сталкивается с двойным вызовом. С одной стороны, оборот частных стейблкоинов может подорвать эффективность валютного контроля, с другой — растущая глобальная экспансия долларовых стейблкоинов создает вызовы для интернационализации юаня.

Для реализации проектов фонд выделит гранты в размере от 200 до 300 тысяч юаней (28–42 тыс. долларов США). Срок подачи заявок завершается 9 октября, а выполнение утвержденных исследований рассчитано на период от десяти до двенадцати месяцев.

Китай последовательно продвигает национальную цифровую валюту e-CNY, при этом внимательно отслеживая международный опыт регулирования. На фоне последних инициатив в США и Гонконге ученые и инвесторы в КНР обсуждают возможность выпуска стейблкоинов, обеспеченных юанем, которые могут способствовать развитию инноваций в сфере расчетов, финансирования цепочек поставок и цифровых активов.

