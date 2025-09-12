РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:28, 12 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Китай профинансирует исследования стейблкоинов

    Национальный фонд естественных наук Китая объявил о старте конкурсного отбора исследовательских проектов, посвященных стейблкоинам и системам их трансграничного мониторинга, передает агентство Kazinform со ссылкой на South China Morning Post.

    Китай профинансирует исследования стейблкоинов
    Фото: China Daily

    Согласно опубликованному уведомлению, проекты должны быть направлены на изучение рисков, связанных с глобальными стейблкоинами, и подготовку предложений по совершенствованию международного регулирования цифровых финансов.

    Отдельный акцент сделан на вопросах валютной стабильности и создании эффективных систем мониторинга, поскольку скрытая циркуляция частных цифровых активов способна оказывать давление на национальные финансовые системы.

    В официальном уведомлении отмечается, что Китай сталкивается с двойным вызовом. С одной стороны, оборот частных стейблкоинов может подорвать эффективность валютного контроля, с другой — растущая глобальная экспансия долларовых стейблкоинов создает вызовы для интернационализации юаня.

    Для реализации проектов фонд выделит гранты в размере от 200 до 300 тысяч юаней (28–42 тыс. долларов США). Срок подачи заявок завершается 9 октября, а выполнение утвержденных исследований рассчитано на период от десяти до двенадцати месяцев.

    Китай последовательно продвигает национальную цифровую валюту e-CNY, при этом внимательно отслеживая международный опыт регулирования. На фоне последних инициатив в США и Гонконге ученые и инвесторы в КНР обсуждают возможность выпуска стейблкоинов, обеспеченных юанем, которые могут способствовать развитию инноваций в сфере расчетов, финансирования цепочек поставок и цифровых активов.

    Ранее мы писали, что Китай рассматривает запуск первого юаневого стейблкоина.

    Что такое стейблкоины, и почему к ним растет интерес во всем мире — читайте здесь

    Теги:
    Криптовалюта Китай Мировые новости
    Берик Табынбаев
    Берик Табынбаев
    Автор
    Сейчас читают