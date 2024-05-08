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    10:33, 08 Май 2024 | GMT +6

    Китай продлил безвизовый режим для 12 стран до конца 2025 года

    Китай
    Фото: pixabay.com

    Китай принял решение продлить безвизовый режим для краткосрочного пребывания в Китае в отношении граждан 12 стран до конца 2025 года. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает собственный корреспондент Kazinform.

    — С целью содействия людским обменам между КНР и зарубежными странами Китай принял решение продлить безвизовый режим до 31 декабря 2025 года для граждан Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Испании, Малайзии, Швейцарии, Ирландии, Венгрии, Австрии, Бельгии и Люксембурга, — сказал китайский дипломат.

    По его словам, гражданам вышеуказанных зарубежных стран, имеющим обычные паспорта, будет разрешено въезжать и пребывать в Китае по безвизу на срок до 15 дней для совершения деловых и туристических поездок, посещения родственников и друзей, а также для транзита.

    Напомним, что в ходе визита во Францию председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что китайская сторона приняла решение продлить до конца 2025 года действие политики освобождения от краткосрочных виз для граждан 12 стран.

    Теги:
    Китай Виза Мировые новости Международные отношения
    Руслан Сулейменов
    Автор
    Руслан Сулейменов
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