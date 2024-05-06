Председатель КНР Си Цзиньпинь совершил государственный визит во Францию

В воскресенье глава КНР Си Цзиньпинь прибыл с государственным визитом в Париж, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

Планируется, что Председатель КНР проведет переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Также во французской столице запланированы переговоры с участием президента Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

В неформальной части визита Эммануэль Макрон и Си Цзиньпинь посетят департамент Верхние Перинеи в регионе Окситания на юго-западе Франции.

Отмечается, что визит Председателя КНР приурочен к 60-й годовщине установления дипотношений между двумя государствами и следует за приездом Эммануэля Макрона в Пекин в апреле 2023 года.

Ведущее издание Франции Le Figaro пишет, что во время визита китайский лидер обещает открыть китайские рынки для западных компаний. Кроме того, выразил понимание обеспокоенности европейцев в связи с украинским кризисом.

— Имею большое удовольствие совершить по приглашению президента Эммануэля Макрона свой третий государственный визит во Францию. Для китайцев Франция обладает уникальным шармом. Это родина многих великих философов, писателей и художников, вдохновивших человечество. Более 150 лет назад французы участвовали в развитии судостроения в провинции Фуцзянь и в создании Фуцзяньского военно-морского училища. Франция была одной из первых стран, которая приветствовала китайских государственных стипендиатов, а затем приняла на своей земле сто лет назад молодых китайских студентов, некоторые выдающиеся из которых внесли замечательный вклад в основание и развитие Нового Китая, — приводят слова китайского лидера репортеры Le Figaro.

Далее планируется, что Си Цзиньпинь после Франции посетит Венгрию и Сербию.