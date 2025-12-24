РУ
    17:55, 24 Декабрь 2025 | GMT +5

    Китай призвал США отменить запрет на продажу импортных беспилотников

    Министерство коммерции КНР призвало власти США пересмотреть решение о запрете на продажу иностранных беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним на американском рынке, передает собственный корреспондент Kazinform.

    Фото: Anadolu

    В китайском ведомстве выразили решительный протест в связи с действиями Федеральной комиссии по связи США (FCC), которая 22 декабря включила беспилотные летательные аппараты и ключевые компоненты зарубежного производства в перечень технологий, представляющих угрозу национальной безопасности.

    Попадание в «черный список» FCC блокирует сертификацию новых моделей беспилотников. Без этого разрешения импорт и легальная продажа иностранной техники в Соединенных Штатах становятся невозможными.

    В Минкоммерции отметили, что в последние годы американская сторона, не обращая внимания на нормальные коммерческие и торговые контакты между китайскими и американскими предприятиями, а также на настоятельные призывы промышленных кругов обеих стран, чрезмерно широко трактует понятие национальной безопасности и злоупотребляет государственной властью для подавления компаний из других стран, включая китайские фирмы.

    — Подобные действия представляют собой типичное искажение принципов рынка и одностороннюю практику буллинга, — подчеркнул официальный представитель Министерства коммерции КНР.

    Он также отметил, что в случае продолжения ошибочного курса со стороны США Китай примет все необходимые меры для надежной защиты законных прав и интересов китайских компаний.

    Ранее мы писали, что бум профессии оператора дронов наблюдается в Китае.

