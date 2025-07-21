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    21:16, 20 Июль 2025 | GMT +5

    Китай привел южные провинции в готовность из-за тайфуна «Випа»

    Южнокитайские провинции Хайнань и Гуандун были приведены в состояние повышенной готовности после того, как тайфун «Випа» вошел в Южно-Китайское море, принеся сильные ветра и проливные дожди в эти две провинции, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

    В Китае продлено действие тревоги «желтого» уровня в связи с тайфуном
    Фото: Синьхуа

    В субботу в 9 часов утра в провинции Хайнань был введен режим экстренного реагирования на наводнения и тайфуны 4-го уровня, а в 11 часов утра в провинции Гуандун режим экстренного реагирования на наводнения и тайфуны был повышен с 4-го до 2-го уровня.

    По данным метеорологической службы провинции Хайнань, рано утром в субботу тайфун «Випа» превратился из тропического шторма в сильный тропический шторм. В 8 часов утра его эпицентр находился в северо-восточной части Южно-Китайского моря, примерно в 930 километрах к востоку от города Вэньчан на острове Хайнань.

    Метеорологическая служба провинции Хайнань прогнозирует, что тайфун «Випа» движется на северо-запад со скоростью примерно 20 км в час, набирая силу. Он приближается к прибрежным районам: от города Шэньчжэнь в провинции Гуандун до города Вэньчан на острове Хайнань, — и, вероятно, достигнет суши в этих районах в период между днем воскресенья и ночью.

    Из-за его воздействия с субботы по 22 июля в большинстве морских районов и на суше в провинции Хайнань ожидаются ливни и сильный ветер. Кроме того, с воскресенья по 22 июля в проливе Цюнчжоу между провинциями Гуандун и Хайнань может быть приостановлено судоходство.

    В городе Хайкоу (адм. центр пров. Хайнань) возможно ожидаются подтопления улиц. Тем временем в провинции Гуандун готовятся к сильным грозам, штормовому ветру и приливным волнам.

    Кроме того, в провинции Гуандун в готовности находятся специализированные спасательные суда и вертолеты, а также мощные буксиры и суда для очистки.

    В Китае действует четырехуровневая система экстренного реагирования на тайфуны, причем первый уровень является наиболее серьезным.

    Напомним, Национальный метеорологический центр /НМЦ/ КНР в субботу продлил действие тревоги «желтого» уровня в связи с шестым по счету в этом году тайфуном.

    Теги:
    Китай Безопасность Мировые новости Непогода
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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