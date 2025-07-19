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    17:44, 19 Июль 2025 | GMT +5

    В Китае продлено действие тревоги «желтого» уровня в связи с тайфуном

    Национальный метеорологический центр /НМЦ/ КНР в субботу продлил действие тревоги «желтого» уровня в связи с шестым по счету в этом году тайфуном «Випха». Ожидается, что он принесет сильный ветер и проливные дожди в прибрежные районы на юге страны, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

    В Китае продлено действие тревоги «желтого» уровня в связи с тайфуном
    Фото: Синьхуа

    По данным НМЦ, по состоянию на 05:00 субботы эпицентр тайфуна находился в точке с координатами 19,9 градуса северной широты и 120,2 градуса восточной долготы. Ожидается, что он будет двигаться в северо-западном направлении со скоростью 15-20 км в час.

    Согласно прогнозу, тайфун выйдет на сушу в районе побережья между городами Шэньчжэнь /пров. Гуандун, Южный Китай/ и Вэньчан /пров. Хайнань, Южный Китай/ во второй половине дня или вечером в воскресенье.

    В Китае действует четырехуровневая система предупреждений о тайфунах, в которой наивысший уровень опасности обозначается красным цветом, за ним следуют оранжевый, желтый и синий.

    Теги:
    Китай КНР
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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