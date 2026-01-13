РУ
телерадиокомплекс президента РК
    15:25, 13 Январь 2026 | GMT +5

    Китай представил первый средневысотный транспортный беспилотник

    Беспилотный транспортный самолет китайской разработки «Тяньма-1000» («Небесный конь-1000») успешно завершил первые летные испытания, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Xinhuanet.

    Китай представил первый средневысотный транспортный беспилотник
    Фото: Xinhua News

    Как сообщается, новая разработка позиционируется как первая низкозатратная транспортная платформа, оптимизированная для работы на средних высотах. Ключевой особенностью аппарата стала его адаптивность к сложным условиям высокогорья. Конструкция самолета позволяет выполнять сверхкороткие взлеты и посадки, требуя для разбега менее 200 метров.

    Инженерные решения обеспечивают «Тяньма-1000» внушительные для своего класса показатели. Максимальная высота полета достигает 8 000 метров, а дальность составляет до 1 800 километров. При этом беспилотник способен брать на борт до 1 тонны полезной нагрузки. Система поддерживает быстрое переключение между стандартной перевозкой и режимом сброса грузов с воздуха.

    Проект нацелен на решение критических задач в регионах с труднодоступной инфраструктурой. Основными направлениями эксплуатации станут коммерческая логистика, экстренные аварийно-спасательные операции и доставка гуманитарной помощи.

    Способность аппарата за один рейс доставлять до тонны продуктов, медикаментов или оборудования позволяет обеспечивать жизнедеятельность отдаленных районов на протяжении нескольких дней. Внедрение «Тяньма-1000» решает проблему транспортировки материальных ресурсов в районы с особыми условиями.

    Ранее мы писали, что бум профессии оператора дронов наблюдается в Китае.

    Берик Табынбаев
