Китай представил первый средневысотный транспортный беспилотник
Беспилотный транспортный самолет китайской разработки «Тяньма-1000» («Небесный конь-1000») успешно завершил первые летные испытания, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Xinhuanet.
Как сообщается, новая разработка позиционируется как первая низкозатратная транспортная платформа, оптимизированная для работы на средних высотах. Ключевой особенностью аппарата стала его адаптивность к сложным условиям высокогорья. Конструкция самолета позволяет выполнять сверхкороткие взлеты и посадки, требуя для разбега менее 200 метров.
Инженерные решения обеспечивают «Тяньма-1000» внушительные для своего класса показатели. Максимальная высота полета достигает 8 000 метров, а дальность составляет до 1 800 километров. При этом беспилотник способен брать на борт до 1 тонны полезной нагрузки. Система поддерживает быстрое переключение между стандартной перевозкой и режимом сброса грузов с воздуха.
Проект нацелен на решение критических задач в регионах с труднодоступной инфраструктурой. Основными направлениями эксплуатации станут коммерческая логистика, экстренные аварийно-спасательные операции и доставка гуманитарной помощи.
Способность аппарата за один рейс доставлять до тонны продуктов, медикаментов или оборудования позволяет обеспечивать жизнедеятельность отдаленных районов на протяжении нескольких дней. Внедрение «Тяньма-1000» решает проблему транспортировки материальных ресурсов в районы с особыми условиями.
