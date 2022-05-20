20 Мая 2022 07:43

Китай предлагает запустить процесс расширения БРИКС

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Министр иностранных дел КНР Ван И считает, что это поспособствует развитию партнерства с другими странами, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт МИД Китайской Народной Республики.

«Китай предлагает запустить процесс расширения группы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, прим. ред.), обсудить критерии и возможности для этого», - заявил глава МИД КНР в ходе онлайн-встречи глав внешнеполитических ведомств группы БРИКС.

Он отметил, что это позволит продемонстрировать открытость и инклюзивность участников БРИКС, даст возможность для роста стран с формирующимся экономическим рынком и внесет большой вклад в мировое развитие.

«Мы также будем продвигать институционализацию деятельности БРИКС+, а также планируем установить партнерство с другими странами», - подчеркнул китайский дипломат.

Глава МИД КНР призвал ускорить запуск инициативы БРИКС по укреплению сотрудничества в области цепочек поставок товаров и продовольственной безопасности.

Ван И также указал на необходимость поддержки Нового банка развития (НБР, учрежден странами БРИКС в 2014 году, прим. ред.) и механизма резервных соглашений для повышения финансовой устойчивости развивающихся стран.