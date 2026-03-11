РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:15, 11 Март 2026 | GMT +5

    Китай построит девять пограничных объектов на таджикско-афганской границе

    Китай построит девять объектов пограничной инфраструктуры на границе Таджикистана с Афганистаном.  Соответствующие соглашение одобрил Маджлиси Оли Республики Таджикистан (нижняя палата парламента), передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Душанбе.

    Китай построит девять пограничных объектов на таджикско-афганской границе
    Фото: OSCE

    По данным парламентского вестника «Садои мардум», проект направлен на укрепление материально-технической базы пограничных войск Таджикистана. Он включает строительство зданий, оснащение современным оборудованием, средствами наблюдения, коммуникациями и инженерными системами.

    — Общая площадь строительства составляет 17 тысяч квадратных метров. Необходимые расходы на строительство пограничных сооружений составляют 424,8 млн китайских юаней, которые предоставляются безвозмездно правительством Китая, — сообщил парламентариям первый зампред ГКНБ РТ Муродали Раджабзода.

    Он добавил, что в рамках предыдущего соглашения с правительством Китайской Народной Республики в 2017–2018 годах было построено 12 пограничных объектов.

    Ранее сообщалось, что в ноябре 2025 года на юге Таджикистана в результате вооруженного нападения с территории Афганистана погибли трое граждан Китая. 24 декабря 2025 года в ходе вооруженного столкновения на таджико-афганской границе погибли двое военнослужащих пограничных войск ГКНБ Таджикистана.

    Мадибек Джанибеков
    Мадибек Джанибеков
    Автор
    Сейчас читают