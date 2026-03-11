Китай построит девять пограничных объектов на таджикско-афганской границе

По данным парламентского вестника «Садои мардум», проект направлен на укрепление материально-технической базы пограничных войск Таджикистана. Он включает строительство зданий, оснащение современным оборудованием, средствами наблюдения, коммуникациями и инженерными системами.

— Общая площадь строительства составляет 17 тысяч квадратных метров. Необходимые расходы на строительство пограничных сооружений составляют 424,8 млн китайских юаней, которые предоставляются безвозмездно правительством Китая, — сообщил парламентариям первый зампред ГКНБ РТ Муродали Раджабзода.

Он добавил, что в рамках предыдущего соглашения с правительством Китайской Народной Республики в 2017–2018 годах было построено 12 пограничных объектов.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2025 года на юге Таджикистана в результате вооруженного нападения с территории Афганистана погибли трое граждан Китая. 24 декабря 2025 года в ходе вооруженного столкновения на таджико-афганской границе погибли двое военнослужащих пограничных войск ГКНБ Таджикистана.