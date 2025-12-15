Китай планирует сделать роды бесплатными в 2026 году

Инициатива является частью масштабной демографической стратегии, направленной на сдерживание снижения рождаемости за счет сокращения финансовой нагрузки, связанной с беременностью и родами.

В следующем году планируется обеспечить полное страховое покрытие базовых расходов на родовспоможение по всей стране. Это означает, что при получении стандартных акушерских услуг, предусмотренных страховым полисом, родителям не потребуется вносить личные доплаты.

Отдельные регионы уже опережают общенациональные планы. Семь провинций, включая Цзилинь, Цзянсу и Шаньдун, обеспечили стопроцентное покрытие медицинских расходов на стационарные роды в пределах действующих страховых программ.

Сегодня система страхования беременности и родов в Китае охватывает около 255 миллионов человек.

В настоящее время расходы на ведение беременности и роды в государственных больницах Китая составляют до 15 тысяч юаней (примерно 2100 долларов), при этом часть затрат компенсируется страховкой. В частных клиниках стоимость только родов достигает 80 тысяч юаней, что эквивалентно 11 тысячам долларов США.

