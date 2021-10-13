Китай планирует исследовать тысячи образцов крови для выяснения источника COVID-19

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В Китае готовятся провести анализы образцов крови тысячи жителей города Ухань, чтобы определить источник происхождения коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

Решение определить источник происхождения коронавирусной инфекции было принято в связи с многочисленными требованиями к более открытой информации.

В феврале этого года группа исследователей ВОЗ сообщила, что находящиеся на хранении 200 тысяч образцов крови, среди которых есть образцы, взятые в конце 2019 года, содержат важную информацию. Сведения помогут раскрыть время и место распространения коронавируса.

Образцы крови тысячи жителей Ухани, в котором началось массовое заражение людей и в котором коронавирус впервые попал в организм человека, хранятся в центре крови города. Образцы хранятся в течение двух лет и могли быть использованы в качества доказательства на судебных процессах.

По информации официального представителя национальной комиссии по здравоохранению Китая, ведется подготовка к проведению анализа образцов крови, поскольку двухгодичный срок хранения образцов, взятых в октябре и ноябре 2019 года, приближается к концу.

«Тестирование с использованием образцов поможет нам раскрыть хронологию вспышки коронавирусной инфекции», - сообщил Янжонг Хуан - старший сотрудник по вопросам глобального здравоохранения совета по международным отношениям.

Руководитель китайской группы, сотрудничающий с учеными ВОЗ Лян Ван-нянь заявил в июле на пресс-конференции, что Китай предоставит результаты тестирования образцов крови, как и китайским, так и иностранным группам экспертов.

Доктор Уильям Шэффнер из университета Вандербильда рассказала, что исследование образцов крови предоставит возможность для изучения основных данных заболевших: возраст, пол и район проживания больных.

Ученый высказала надежду, что эти образцы можно доставить в Женеву или другую нейтральную территорию для участия экспертов ВОЗ в исследовании.

Администрация президента США подготовила обзор данных по определению источника происхождения коронавирусной инфекции в течение 90 дней. Однако этот документ не дал ответа на главный вопрос: каким образом коронавирус проник в организм человека.