Китай планирует исследовать тысячи образцов крови для выяснения источника COVID-19
Решение определить источник происхождения коронавирусной инфекции было принято в связи с многочисленными требованиями к более открытой информации.
В феврале этого года группа исследователей ВОЗ сообщила, что находящиеся на хранении 200 тысяч образцов крови, среди которых есть образцы, взятые в конце 2019 года, содержат важную информацию. Сведения помогут раскрыть время и место распространения коронавируса.
Образцы крови тысячи жителей Ухани, в котором началось массовое заражение людей и в котором коронавирус впервые попал в организм человека, хранятся в центре крови города. Образцы хранятся в течение двух лет и могли быть использованы в качества доказательства на судебных процессах.
По информации официального представителя национальной комиссии по здравоохранению Китая, ведется подготовка к проведению анализа образцов крови, поскольку двухгодичный срок хранения образцов, взятых в октябре и ноябре 2019 года, приближается к концу.
«Тестирование с использованием образцов поможет нам раскрыть хронологию вспышки коронавирусной инфекции», - сообщил Янжонг Хуан - старший сотрудник по вопросам глобального здравоохранения совета по международным отношениям.
Руководитель китайской группы, сотрудничающий с учеными ВОЗ Лян Ван-нянь заявил в июле на пресс-конференции, что Китай предоставит результаты тестирования образцов крови, как и китайским, так и иностранным группам экспертов.
Доктор Уильям Шэффнер из университета Вандербильда рассказала, что исследование образцов крови предоставит возможность для изучения основных данных заболевших: возраст, пол и район проживания больных.
Ученый высказала надежду, что эти образцы можно доставить в Женеву или другую нейтральную территорию для участия экспертов ВОЗ в исследовании.
Администрация президента США подготовила обзор данных по определению источника происхождения коронавирусной инфекции в течение 90 дней. Однако этот документ не дал ответа на главный вопрос: каким образом коронавирус проник в организм человека.