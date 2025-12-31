Китай озвучил направления внешней политики на 2026 год

Он заявил о намерении Пекина укреплять роль Глобального Юга и поддерживать стабильные отношения с крупнейшими мировыми державами на фоне нарастающей глобальной неопределенности.

Выступая на ежегодном дипломатическом симпозиуме в пекинской резиденции Дяоюйтай, глава МИД отметил, что 2026 год, открывающий пятнадцатую пятилетку, ставит перед китайской дипломатией задачи более высокого уровня и требует системного подхода к глобальным процессам.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Пекин намерен формировать новый формат отношений между крупными державами, подчеркнув, что именно характер взаимодействия ведущих мировых государств в решающей степени влияет на вопросы глобальной стабильности.

Изложение приоритетов он начал с отношений с США, заявив о намерении выстраивать новую модель позитивного взаимодействия на основе взаимного уважения, мирного сосуществования, сотрудничества и взаимной выгоды при твердом обеспечении суверенитета, безопасности и интересов развития Китая.

Далее министр перешел к России, отметив, что Китай продолжит укреплять связи с Москвой, основанные на долгосрочном добрососедстве, всеобъемлющем стратегическом взаимодействии и взаимовыгодном сотрудничестве, наполнять их новым содержанием, а также совместно поддерживать международную стратегическую стабильность.

Говоря об отношениях с Европой, Ван И заявил, что Пекин намерен развивать диалог с Европейским союзом на основе взаимного уважения, учета различий и открытого сотрудничества, расширяя пространство для партнерства в поддержку многосторонности.

Отдельный акцент в повестке 2026 года сделан на сопредельных государствах, которые Китай рассматривает как фундамент Сообщества единой судьбы. Пекин намерен продвигать региональную безопасность и предотвращение конфликтов через инклюзивные механизмы, а в экономике — углублять интеграцию в рамках RCEP и ускорять реализацию зоны свободной торговли Китай и АСЕАН версии 3.0.

Значительное место в дипломатической стратегии отведено Глобальному Югу. Ван И подчеркнул, что Китай будет активнее объединять развивающиеся страны для совместного продвижения к модернизации, особо отметив, что модернизация не равна вестернизации. В этом контексте БРИКС рассматривается Пекином как ключевая платформа защиты интересов развивающихся государств в формирующемся многополярном мире.

Министр сообщил о планах углублять партнерство с Африкой через внедрение режима нулевых пошлин, провести второй саммит Китай — Арабские государства, а также ускорить переговоры о соглашении о свободной торговле с Советом сотрудничества стран Персидского залива. Также Пекин подтвердил поддержку латиноамериканских стран в защите их суверенитета.

Он также подтвердил приверженность Пекина многосторонней торговой системе с центральной ролью Всемирной торговой организации и сообщил о намерении использовать председательство Китая в АТЭС в 2026 году для продвижения региональной экономической интеграции.

Глава МИД отдельно подчеркнул необходимость реформирования глобального управления, заявив, что Китай будет последовательно выступать за укрепление роли Организации Объединенных Наций и расширение представительства стран Глобального Юга в международных институтах.

Ранее мы писали, что Китай обсуждает пятилетний план развития.