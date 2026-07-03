Китай отправил на орбиту спутник нового поколения для изучения океана

Китай успешно вывел на орбиту новый спутник морского мониторинга HY-2E, предназначенный для наблюдения за состоянием Мирового океана. Запуск состоялся в четверг с космодрома Цзюцюань, передает Kazinform со ссылкой на Xinhua.

Ракета-носитель «Чанчжэн-4Б» стартовала в 7:46 по пекинскому времени и вывела аппарат на расчетную орбиту. Для семейства ракет «Чанчжэн» этот запуск стал 654-м.

Спутник HY-2E, разработанный Китайской академией космических технологий (CAST), заменит аппарат HY-2B, работающий с 2018 года. Вместе с действующими спутниками HY-2 °C и HY-2D он обеспечит непрерывную работу национальной системы мониторинга морской среды.

На борту спутника установлены четыре микроволновых прибора дистанционного зондирования. Они позволяют с высокой точностью измерять высоту поверхности моря, высоту волн, скорость и направление приводного ветра, а также температуру поверхности океана. Эти данные используются для составления морских метеопрогнозов, изучения климатических процессов, включая явление Эль-Ниньо, и проведения океанографических исследований.

Спутники серии HY-2 уже более десяти лет обеспечивают Китай информацией для предупреждения морских стихийных бедствий, ликвидации их последствий, освоения морских ресурсов и обеспечения безопасности судоходства. Во время прохождения тайфунов они передают данные для прогнозирования опасных погодных явлений, участвуют в системе раннего предупреждения о цунами и снабжают глобальные центры численного прогнозирования погоды актуальной информацией.

Получаемые со спутников сведения о ветре, волнах и морских течениях также помогают анализировать районы промышленного рыболовства, повышая эффективность поиска промысловых скоплений рыбы и снижая затраты прибрежных рыболовецких хозяйств.

Начиная с аппарата HY-2B, спутники этой серии оснащаются автоматической идентификационной системой (AIS), которая принимает сигналы от морских судов и позволяет отслеживать их местоположение, скорость и позывные, способствуя повышению безопасности мореплавания.

Ранне сообщалось о подготовке многоразовой метановой ракеты «Чжуцюэ-3» к новому запуску.





