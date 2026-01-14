Китай одобрил десятки проектов по производству пластмасс из угля

Пекин наращивает использование своих обширных угольных ресурсов для получения олефинов, являющихся ключевым сырьем для производства пластмасс, синтетических волокон и резины.

Традиционно олефины производятся из нефти, однако переработка угля позволяет снизить себестоимость продукции и уменьшить уязвимость страны от импортных поставок топлива.

За последние годы власти одобрили в общей сложности 36 подобных проектов, из которых 20 уже введены в эксплуатацию. Их совокупная мощность превышает 24 млн тонн в год. Основные объекты расположены в богатых углем регионах, включая провинцию Шэньси и автономный район Внутренняя Монголия, пишет China Science Daily.

Согласно подсчетам отраслевого блога PTGChemical, экономическая эффективность технологии сохраняется при цене нефти выше 35 долларов за баррель. Себестоимость производства олефинов из угля оценивается примерно в 6300 юаней (около $900) за тонну, что примерно на 1500 юаней (около $215) дешевле, чем при использовании нефтяного сырья.

Ранее мы писали, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал рационально распоряжаться углем.