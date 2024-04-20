Китай объявил «оранжевый» уровень опасности из-за ливней

Национальный метеорологический центр Китая в субботу объявил тревогу «оранжевого» уровня в связи с проливными дождями в некоторых районах страны. Об этом сообщает агентство Xinhua, передает собственный корреспондент Kazinform.

Согласно сообщению метеорологов, мощные дожди будут бушевать в некоторых районах провинции Гуйчжоу, правобережья реки Янцзы, Южного Китая и города Чунцин в эти выходные.

Местами в вышеуказанных регионах ожидаются мощные осадки, максимальная норма в час которых может превысить 80 мм. Кроме того, будут наблюдаться сильные конвективные явления, такие как грозы и порывистый ветер.

В метеослужбе рекомендовали местным органам власти и соответствующим ведомствам организовать экстренные противоливневые мероприятия.

В Китае действует четырехуровневая система оповещения о неблагоприятных погодных условиях, в которой наивысший уровень опасности обозначается красным цветом, за ним следуют оранжевый, желтый и синий.