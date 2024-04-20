РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:21, 20 Апрель 2024 | GMT +6

    Китай объявил «оранжевый» уровень опасности из-за ливней

    дождь
    Фото: pixabay.com

    Национальный метеорологический центр Китая в субботу объявил тревогу «оранжевого» уровня в связи с проливными дождями в некоторых районах страны. Об этом сообщает агентство Xinhua, передает собственный корреспондент Kazinform.

    Согласно сообщению метеорологов, мощные дожди будут бушевать в некоторых районах провинции Гуйчжоу, правобережья реки Янцзы, Южного Китая и города Чунцин в эти выходные.

    Местами в вышеуказанных регионах ожидаются мощные осадки, максимальная норма в час которых может превысить 80 мм. Кроме того, будут наблюдаться сильные конвективные явления, такие как грозы и порывистый ветер.

    В метеослужбе рекомендовали местным органам власти и соответствующим ведомствам организовать экстренные противоливневые мероприятия.

    В Китае действует четырехуровневая система оповещения о неблагоприятных погодных условиях, в которой наивысший уровень опасности обозначается красным цветом, за ним следуют оранжевый, желтый и синий.

    Теги:
    Погода Дожди Сильный ветер Китай Метеоусловия Грозы Мировые новости
    Руслан Сулейменов
    Автор
    Руслан Сулейменов
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!