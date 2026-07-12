Китай объявил «красный» уровень тревоги из-за угрозы наводнений

В Китае объявили предупреждения «красного» уровня из-за высокой угрозы внезапных наводнений и геологических бедствий в ряде регионов страны, передает Kazinform со ссылкой на Синьхуа .

По данным издания, министерство водных ресурсов КНР и Китайское метеорологическое управление в субботу в 18:00 совместно объявили предупреждения «красного» уровня из-за угрозы внезапных наводнений и геологических бедствий, сообщает издание.

С 20:00 11 июля по 20:00 12 июля прогнозируется высокий риск внезапных возможных наводнений в некоторых районах восточной части города Пекин, северной части города Тяньцзинь, северо-восточной части провинции Хэбэй, восточной части АР Внутренняя Монголия, западной части провинции Ляонин, северо-восточной части провинции Цзилинь, южной части провинции Хэйлунцзян, центральной и южной части провинции Чжэцзян, южной части провинции Аньхой, северной части провинции Фуцзянь, северо-восточной части провинции Цзянси, и центральной части провинции Сычуань.

В отдельных районах восточного Пекина, северо-восточной части Хэбэя, центральной и южной частей Чжэцзяна, а также юга Аньхоя объявлен «красный» уровень предупреждения из-за очень высокой вероятности ливневых паводков. В других регионах кратковременные сильные дожди также могут привести к внезапным наводнениям.

Кроме того, в субботу в 18:00 ведомства Китая объявили «красное» предупреждение по возможным геологическим бедствиям. Местные органы власти призвали усилить подготовку к чрезвычайным ситуациям и принять меры по предотвращению последствий стихийных явлений.

Согласно прогнозу, риск геологических бедствий сохраняется в отдельных районах Пекина и Тяньцзиня, АР Внутренняя Монголия, провинций Хэбэй, Ляонин, Цзилинь, Хэйлунцзян, Чжэцзян, Аньхой, Цзянси, Фуцзянь, Сычуань, Юньнань, Шэньси, Ганьсу, а также в Сицзанском автономном районе в период с 20:00 11 июля до 20:00 12 июля.

Министерство водных ресурсов КНР и Китайское метеорологическое управление призвали органы власти всех уровней и профильные ведомства принять необходимые меры для реагирования на чрезвычайные ситуации.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Синьхуа.

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