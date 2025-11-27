Китай направил в арктические воды США «беспрецедентное количество» кораблей

В 2025 году беспрецедентное количество китайских военных и исследовательских судов действовало в арктических водах США или вблизи них, что побудило Береговую охрану США решительно выступить в защиту американского суверенитета.

Продолжающееся расширение китайского ледокольного флота представляет потенциальную угрозу морскому суверенитету США, если будущие операции Китая будут выходить за рамки правового поля.

В этом году Береговая охрана США ввела в эксплуатацию новый ледокол, специально построенный для плавания в водах, покрытых льдом. По данным Министерства внутренней безопасности США, судно под названием USCG Cutter Storis стало первым полярным ледоколом, приобретенным ведомством за более чем 25 лет.

Представители Береговой охраны заявили, что «необходимы дополнительные современные суда» для защиты национальных интересов в Арктике в XXI веке. Дональд Трамп в рамках «Единого прекрасного закона» выделил 8,5 млрд долларов на ускоренную закупку ледоколов для США.

Министерство внутренней безопасности США подчеркнуло, что недостаточные возможности для ледокольных работ в полярных регионах могут означать «утрату контроля» над Арктикой, «что приведет к усилению проблем в сфере безопасности, ограничению доступа к арктическим судоходным маршрутам, потере ценных ресурсов и снижению влияния на формирование будущей арктической политики».

Ранее сообщалось, что Трамп одобрил на Аляске увеличение разработки месторождений меди и цинка, а также разрешил добычу нефти и газа.