Китай направил $142 млн на ликвидацию последствий стихийных бедствий
Китай направил 1,015 млрд юаней (около $142 млн) на оказание помощи регионам, пострадавшим от стихийных бедствий, передает Kazinform со ссылкой на Синьхуа.
Как сообщили в Министерстве финансов КНР, средства были выделены совместно с Министерством сельского хозяйства и сельских дел, а также Министерством водных ресурсов.
Финансирование будет распределено на различные цели. Часть средств направят на ликвидацию последствий наводнений в Пекине, Хэбэе, Внутренней Монголии, Гуандуне и других регионах. Помощь включает субсидии на повторный посев сельхозкультур и восстановление пострадавшей инфраструктуры.
Другая часть финансирования предназначена для борьбы с засухой в провинциях Шаньдун, Хэнань, Хубэй и других регионов. Поддержка охватит мероприятия по удобрению почвы, сохранению всходов, ирригации и бурению скважин.
Напомним, в августе местные власти повысили уровень экстренного реагирования на наводнения в Пекине, Тяньцзине, провинциях Хэбэй и Гуандун. В столице Китая более 82 тыс. граждан были эвакуированы. Семь человек пропали без вести в результате схода горного оползня из-за ливней в провинции Гуандун.
Ранее мы писали, что число жертв наводнений в Пекине возросло до 44.