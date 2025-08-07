Китай направил $142 млн на ликвидацию последствий стихийных бедствий

Как сообщили в Министерстве финансов КНР, средства были выделены совместно с Министерством сельского хозяйства и сельских дел, а также Министерством водных ресурсов.

Финансирование будет распределено на различные цели. Часть средств направят на ликвидацию последствий наводнений в Пекине, Хэбэе, Внутренней Монголии, Гуандуне и других регионах. Помощь включает субсидии на повторный посев сельхозкультур и восстановление пострадавшей инфраструктуры.

Другая часть финансирования предназначена для борьбы с засухой в провинциях Шаньдун, Хэнань, Хубэй и других регионов. Поддержка охватит мероприятия по удобрению почвы, сохранению всходов, ирригации и бурению скважин.

Напомним, в августе местные власти повысили уровень экстренного реагирования на наводнения в Пекине, Тяньцзине, провинциях Хэбэй и Гуандун. В столице Китая более 82 тыс. граждан были эвакуированы. Семь человек пропали без вести в результате схода горного оползня из-за ливней в провинции Гуандун.

Ранее мы писали, что число жертв наводнений в Пекине возросло до 44.