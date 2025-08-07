РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:23, 06 Август 2025 | GMT +5

    Китай направил $142 млн на ликвидацию последствий стихийных бедствий

    Китай направил 1,015 млрд юаней (около $142 млн) на оказание помощи регионам, пострадавшим от стихийных бедствий, передает Kazinform со ссылкой на Синьхуа

    Китай направил $142 млн на ликвидацию последствий стихийных бедствий
    Фото: Синьхуа

    Как сообщили в Министерстве финансов КНР, средства были выделены совместно с Министерством сельского хозяйства и сельских дел, а также Министерством водных ресурсов.

    Финансирование будет распределено на различные цели. Часть средств направят на ликвидацию последствий наводнений в Пекине, Хэбэе, Внутренней Монголии, Гуандуне и других регионах. Помощь включает субсидии на повторный посев сельхозкультур и восстановление пострадавшей инфраструктуры.

    Другая часть финансирования предназначена для борьбы с засухой в провинциях Шаньдун, Хэнань, Хубэй и других регионов. Поддержка охватит мероприятия по удобрению почвы, сохранению всходов, ирригации и бурению скважин.

    Напомним, в августе местные власти повысили уровень экстренного реагирования на наводнения в Пекине, Тяньцзине, провинциях Хэбэй и Гуандун. В столице Китая более 82 тыс. граждан были эвакуированы. Семь человек пропали без вести в результате схода горного оползня из-за ливней в провинции Гуандун.

    Ранее мы писали, что число жертв наводнений в Пекине возросло до 44.

    Теги:
    Китай Наводнение Мировые новости Пекин
    Берик Табынбаев
    Берик Табынбаев
    Автор
    Сейчас читают