Китай накрыла аномальная жара

Аномальная жара пришла в ряд регионов КНР. Из-за экстремально знойной погоды, установившейся на этой неделе в стране, Национальный метеорологический центр Китая ввел желтый уровень предупреждения о высоких температурах, передает собственный корреспондент Kazinform.

По его данным, в пятницу днем в некоторых районах провинций Шэньси, Шаньси, Хэбэй, Шаньдун, Хэнань, Аньхой, Цзянсу, Хубэй, Хунань, Хайнань и бассейна Сычуани температура воздуха достигнет 35-36 градусов по Цельсию.

В Синьцзяне, Шэньси, Шаньдуне, Хэнани, Аньхой, Цзянсу, Хубэй и Чунцине прогнозируются максимальные температуры от 37 до 39 градусов Цельсия. В некоторых районах температура может превысить 40 градусов.

Фото: China Daily

Как пишут местные СМИ, установившаяся жара и засушливые условия сказываются на урожайности ряда сельскохозяйственных культур в ряде регионов Китая, а такие провинции, как Хэнань и Аньхой, столкнулись с острой нехваткой воды.

В период высоких температур следует воздержаться от активного отдыха и принять меры предосторожности для защиты уязвимых групп населения, таких как дети и пожилые люди, говорится в сообщении центра.

В Китае действует трехуровневая система предупреждения о высоких температурах: красный цвет означает самое серьезное предупреждение, за ним следуют оранжевый и желтый.