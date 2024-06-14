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    12:17, 14 Июнь 2024 | GMT +6

    Китай накрыла аномальная жара

    Китай накрыла аномальная жара
    Фото: China Daily

    Аномальная жара пришла в ряд регионов КНР. Из-за экстремально знойной погоды, установившейся на этой неделе в стране, Национальный метеорологический центр Китая ввел желтый уровень предупреждения о высоких температурах, передает собственный корреспондент Kazinform.

    По его данным, в пятницу днем в некоторых районах провинций Шэньси, Шаньси, Хэбэй, Шаньдун, Хэнань, Аньхой, Цзянсу, Хубэй, Хунань, Хайнань и бассейна Сычуани температура воздуха достигнет 35-36 градусов по Цельсию.

    В Синьцзяне, Шэньси, Шаньдуне, Хэнани, Аньхой, Цзянсу, Хубэй и Чунцине прогнозируются максимальные температуры от 37 до 39 градусов Цельсия. В некоторых районах температура может превысить 40 градусов.

    Китай накрыла аномальная жара
    Фото: China Daily

    Как пишут местные СМИ, установившаяся жара и засушливые условия сказываются на урожайности ряда сельскохозяйственных культур в ряде регионов Китая, а такие провинции, как Хэнань и Аньхой, столкнулись с острой нехваткой воды.

    В период высоких температур следует воздержаться от активного отдыха и принять меры предосторожности для защиты уязвимых групп населения, таких как дети и пожилые люди, говорится в сообщении центра.

    В Китае действует трехуровневая система предупреждения о высоких температурах: красный цвет означает самое серьезное предупреждение, за ним следуют оранжевый и желтый.

    Теги:
    Погода Китай КНР Азия Мировые новости Жара
    Руслан Сулейменов
    Автор
    Руслан Сулейменов
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