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    18:22, 20 Июль 2025 | GMT +5

    Китай начал строительство крупнейшей в мире ГЭС

    Власти Китая объявили о запуске проекта строительства мегаплотины, которая, как ожидается, станет крупнейшей в мире гидроэлектростанцией, передает Kazinform со ссылкой на South China Morning Post. 

    Китай начал строительство крупнейшей в мире ГЭС
    Фото: Global Look Press

    Как пишет издание, этот проект станет крупнейшим в мире: его годовая мощность оценивается в 300 млрд киловатт-часов электроэнергии — в три раза больше, чем у ГЭС «Санься»(«Три ущелья»), считающейся на сегодня крупнейшей в мире. Общий объем инвестиций около 1,2 трлн юаней (167,2 млрд долларов).

    Пекин впервые объявил о планах строительства ГЭС в 2020 году в рамках своего пятилетнего плана, как части более широкой стратегии по освоению гидроэнергетического потенциала Тибетского нагорья. План был утвержден в декабре прошлого года.

    Масштабный проект, реализуемый в нижнем течении реки Ярлунг Цангпо, вызвал обеспокоенность по поводу водоснабжения и воздействия на окружающую среду ниже по течению в Индии и Бангладеш.

    Однако Китай утверждает, что проект прошел тщательную научную оценку и не окажет негативного влияния на экологическую среду, геологическую стабильность или права на водные ресурсы стран, расположенных ниже по течению.

    По данным МИД Китая, проект скорее сможет помочь в предотвращении и смягчении последствий стихийных бедствий, а также поддержать адаптацию к изменению климата в регионах, расположенных ниже по течению.

    Ранее Китай демонтировал сотни плотин и малых ГЭС на притоке Янцзы.

    Теги:
    Китай КНР Строительство ГЭС
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
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