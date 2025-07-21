Китай начал строительство крупнейшей в мире ГЭС
Власти Китая объявили о запуске проекта строительства мегаплотины, которая, как ожидается, станет крупнейшей в мире гидроэлектростанцией, передает Kazinform со ссылкой на South China Morning Post.
Как пишет издание, этот проект станет крупнейшим в мире: его годовая мощность оценивается в 300 млрд киловатт-часов электроэнергии — в три раза больше, чем у ГЭС «Санься»(«Три ущелья»), считающейся на сегодня крупнейшей в мире. Общий объем инвестиций около 1,2 трлн юаней (167,2 млрд долларов).
Пекин впервые объявил о планах строительства ГЭС в 2020 году в рамках своего пятилетнего плана, как части более широкой стратегии по освоению гидроэнергетического потенциала Тибетского нагорья. План был утвержден в декабре прошлого года.
Масштабный проект, реализуемый в нижнем течении реки Ярлунг Цангпо, вызвал обеспокоенность по поводу водоснабжения и воздействия на окружающую среду ниже по течению в Индии и Бангладеш.
Однако Китай утверждает, что проект прошел тщательную научную оценку и не окажет негативного влияния на экологическую среду, геологическую стабильность или права на водные ресурсы стран, расположенных ниже по течению.
По данным МИД Китая, проект скорее сможет помочь в предотвращении и смягчении последствий стихийных бедствий, а также поддержать адаптацию к изменению климата в регионах, расположенных ниже по течению.
Ранее Китай демонтировал сотни плотин и малых ГЭС на притоке Янцзы.