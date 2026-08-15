Китай может стать новым поставщиком авиатоплива для Узбекистана

«Узбекнефтегаз» рассматривает долгосрочные поставки авиатоплива Jet A-1 из Китая для диверсификации снабжения и повышения устойчивости поставок, передает Kazinform со ссылкой на gazeta.uz.

Государственная нефтегазовая компания «Узбекнефтегаз» рассматривает возможность долгосрочных поставок авиационного топлива Jet A-1 из Китая. Этот вопрос обсуждался на встрече председателя правления компании Абдугани Сангинова с послом КНР в Узбекистане Юй Цзюнем, сообщила пресс-служба «Узбекнефтегаза».

По данным компании, поставки из Китая рассматриваются как один из способов диверсифицировать обеспечение Узбекистана авиакеросином и сформировать более устойчивую систему снабжения.

В рамках обсуждения стороны также рассмотрели возможность налаживания прямого сотрудничества с китайскими China National Aviation Fuel Group (CNAF) и Sinopec. «Узбекнефтегаз» рассчитывает на содействие посольства Китая в развитии контактов с этими компаниями.

На встрече также обсуждались действующие и перспективные проекты в нефтегазовой сфере.

Сейчас «Узбекнефтегаз» сотрудничает с рядом крупных китайских компаний, включая CNPC, CCDC, BGP, Jereh и Honghua. Совместные проекты охватывают геологоразведку, строительство скважин, сервисные услуги и внедрение современных технологий.

Стороны заявили о готовности расширять инвестиционное и технологическое сотрудничество и развивать стратегическое партнёрство в энергетике.

Импорт керосина

Импорт керосина (в том числе авиакеросина) в Узбекистан в январе−июле 2026 года сократился более чем вдвое. По данным Таможенного комитета, которые изучила «Газета», за семь месяцев было ввезено 24,1 тысячи тонн на 24,95 млн долларов против 52,1 тысячи тонн на 51,25 млн долларов годом ранее. Физический объем поставок снизился примерно на 54%, стоимость — на 51%.

Средняя импортная стоимость керосина за январь−июль составила около 1036 долларов за тонну против 983 долларов годом ранее — рост примерно на 5%.

При этом в июле импорт заметно вырос: в страну ввезли 4,57 тысячи тонн керосина на 5,24 млн долларов. Это почти в 2,4 раза больше июньского объёма — 1,91 тысячи тонн, а стоимость поставок почти удвоилась с 2,66 млн долларов.

Средняя стоимость импортного керосина в июле составила около 1147 долларов за тонну, что на 18% ниже июньских 1393 долларов.

По сравнению с июлем 2025 года поставки выросли на 86% в физическом выражении — с 2,45 тысячи до 4,57 тысячи тонн, а в денежном — в 2,5 раза, с 2,07 млн до 5,24 млн долларов. Средняя стоимость тонны увеличилась примерно на 36% — с 844 до 1147 долларов.

В июле−декабре 2026 года потребность Узбекистана в авиационном керосине оценивается в 375 тысяч тонн — на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основную часть спроса планируется покрыть за счёт продукции отечественных нефтеперерабатывающих заводов.

Одновременно Узбекистан расширяет импорт авиатоплива из альтернативных источников. Ранее власти сообщали о налаживании поставок авиационного керосина из Грузии и Ирака на фоне ограничений на экспорт нефтепродуктов в отдельных странах-партнёрах.

Китай второй месяц подряд смягчает ограничения на экспорт нефтепродуктов, введенные весной после перебоев с поставками нефти из-за конфликта США с Ираном. В августе нефтепереработчики получили временное разрешение на экспорт 2,7 млн тонн топлива за пределы Гонконга и Макао.

С учетом поставок в Гонконг и заправки международных рейсов в китайских аэропортах общий августовский экспорт бензина, дизельного топлива и авиакеросина оценивается в 3,6−3,7 млн тонн. Для сравнения, среднемесячный экспорт этих видов топлива в 2025 году составлял 3,04 млн тонн.

Ранее сообщалось о том, что производство авиатоплива из масличных культур могут запустить в Alatau City.