Производство авиатоплива из масличных культур могут запустить в Alatau City

В Alatau City прорабатывают проект по производству авиационного топлива из масличных культур. Об этом сообщил вице-министр сельского хозяйства РК Азат Султанов на заседании Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как отметил вице-министр, для расширения географии экспорта казахстанской продукции, в том числе на дальние рынки, сегодня ведется работа по развитию глубокой переработки.

— Помимо реализуемых шести крупных проектов предусматривающих производство крахмалов, аминокислот, глютена, кормовых добавок и другой продукции с высокой добавленной стоимостью, администрацией Alatau City совместно с китайской компанией «Full Vision Capital» также прорабатывается проект производства авиационного топлива из масличных культур, — сообщил Азат Султанов.

Также на особом контроле — запуск в текущем году проекта китайской компании Fufeng Group по глубокой переработке кукурузы в Жамбылской области.

Ранее сообщалось, что в Казахстане построят завод по производству экологичного авиатоплива.