Прокуратура устранила нарушения при распределении сельхозземель в Уланском районе

— Основанием для проверки послужило обращение филиала Палаты предпринимателей Уланского района. Установлено, что местный исполнительный орган объявил конкурс на право временного возмездного землепользования по 4 участкам. Однако после завершения приема заявок итоги не подводились, заявления участников более двух месяцев оставались без рассмотрения, что создавало необоснованные административные барьеры, ограничивало права граждан на ведение хозяйства и препятствовало вовлечению земель в экономический оборот, — отметили в ведомстве.