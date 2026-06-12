Прокуратура устранила нарушения при распределении сельхозземель в Уланском районе
Прокуратура Уланского района выявила нарушения при проведении конкурса на сельхозземли, из-за чего заявки участников долго не рассматривались и были восстановлены их права после вмешательства надзорного органа, передает Kazinform.
— Основанием для проверки послужило обращение филиала Палаты предпринимателей Уланского района. Установлено, что местный исполнительный орган объявил конкурс на право временного возмездного землепользования по 4 участкам. Однако после завершения приема заявок итоги не подводились, заявления участников более двух месяцев оставались без рассмотрения, что создавало необоснованные административные барьеры, ограничивало права граждан на ведение хозяйства и препятствовало вовлечению земель в экономический оборот, — отметили в ведомстве.
По фактам выявленных нарушений прокуратурой района внесен акт надзора в адрес акима района.
Как отметили в прокуратуре, благодаря вмешательству прокуроров конкурсные процедуры полностью завершены, заявки рассмотрены, а по участкам определены победители. В результате защищены права 6 участников конкурса, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
— Вопросы защиты прав предпринимателей и обеспечения прозрачности государственных услуг остаются на особом контроле органов прокуратуры, — подчеркнули в прокуратуре ВКО.
Напомним, в Туркестанской области изъяли более 30 тонн табачного сырья.