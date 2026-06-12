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    Прокуратура устранила нарушения при распределении сельхозземель в Уланском районе

    Прокуратура Уланского района выявила нарушения при проведении конкурса на сельхозземли, из-за чего заявки участников долго не рассматривались и были восстановлены их права после вмешательства надзорного органа, передает Kazinform. 

    Прокуратура устранила нарушения при распределении сельхозземель в Уланском районе
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    — Основанием для проверки послужило обращение филиала Палаты предпринимателей Уланского района. Установлено, что местный исполнительный орган объявил конкурс на право временного возмездного землепользования по 4 участкам. Однако после завершения приема заявок итоги не подводились, заявления участников более двух месяцев оставались без рассмотрения, что создавало необоснованные административные барьеры, ограничивало права граждан на ведение хозяйства и препятствовало вовлечению земель в экономический оборот, — отметили в ведомстве. 

    По фактам выявленных нарушений прокуратурой района внесен акт надзора в адрес акима района.

    Как отметили в прокуратуре, благодаря вмешательству прокуроров конкурсные процедуры полностью завершены, заявки рассмотрены, а по участкам определены победители. В результате защищены права 6 участников конкурса, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

    — Вопросы защиты прав предпринимателей и обеспечения прозрачности государственных услуг остаются на особом контроле органов прокуратуры, — подчеркнули в прокуратуре ВКО. 

    Напомним, в Туркестанской области изъяли более 30 тонн табачного сырья. 

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    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
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