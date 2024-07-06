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    17:47, 06 Июль 2024 | GMT +6

    Китай и Таджикистан выступили за формирование инклюзивного правительства в Афганистане

    Китай и Таджикистан
    Фото: Freepik

    Китай и Таджикистан в пятницу в совместном заявлении выступили в поддержку формирования в Афганистане инклюзивного правительства с участием представителей всех этнических, религиозных и политических групп, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

    Как говорится в тексте совместного документа, стороны вновь подчеркнули, что независимый, нейтральный, единый, инклюзивный и мирный Афганистан, который свободен от терроризма, войны и наркотиков и живет в мире и гармонии со всеми своими соседями, отвечает общим интересам афганского народа и всех стран региона.

    Отмечается, совместное заявление было опубликовано в ходе государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Таджикистан.

     

     

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Синьхуа.

    Теги:
    Китай В мире Таджикистан Афганистан Мировые новости
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
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