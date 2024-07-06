Китай и Таджикистан выступили за формирование инклюзивного правительства в Афганистане

Китай и Таджикистан в пятницу в совместном заявлении выступили в поддержку формирования в Афганистане инклюзивного правительства с участием представителей всех этнических, религиозных и политических групп, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

Как говорится в тексте совместного документа, стороны вновь подчеркнули, что независимый, нейтральный, единый, инклюзивный и мирный Афганистан, который свободен от терроризма, войны и наркотиков и живет в мире и гармонии со всеми своими соседями, отвечает общим интересам афганского народа и всех стран региона.

Отмечается, совместное заявление было опубликовано в ходе государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Таджикистан.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Синьхуа.