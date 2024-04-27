Китай и США проведут первый межправительственный диалог по искусственному интеллекту

По итогам переговоров главы МИД КНР Ван И и госсекретаря США Энтони Блинкена, состоявшихся в пятницу в Пекине, стороны достигли консенсуса из пяти пунктов, передает Kazinform со ссылкой на Xinhua.

Во-первых, стороны договорились продолжать усилия по стабилизации и развитию китайско-американских отношений в соответствии с указаниями глав двух государств.

Во-вторых, стороны договорились поддерживать высокоуровневые обмены и контакты на всех уровнях. Стороны будут продолжать задействовать роль механизмов консультаций, восстановленных и вновь созданных, в таких областях, как дипломатия, экономика, финансы и коммерция, продолжать проводить обмены между вооруженными силами двух стран, дальше продвигать китайско-американское сотрудничество в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков, изменения климата и искусственного интеллекта.

В-третьих, стороны анонсировали проведение первого заседания китайско-американского межправительственного диалога по искусственному интеллекту, продолжение консультаций по руководящим принципам китайско-американских отношений, проведение нового раунда двусторонних консультаций по вопросам Азиатско-Тихоокеанского региона и морским делам Китая и США, а также продолжение китайско-американских консультаций по консульским вопросам.

Кроме того, двусторонняя рабочая группа по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств проведет встречу высокопоставленных представителей.

В-четвертых, стороны примут меры по расширению межгосударственных культурно-гуманитарных обменов, будут приветствовать взаимные студенческие обмены и осуществлять подготовку для обеспечения успешного проведения очередного китайско-американского высокоуровневого диалога в области туризма, который пройдет в мае в Сиане.

В-пятых, стороны будут поддерживать консультации по актуальным международным и региональным вопросам и укреплять коммуникацию между специальными посланниками обеих сторон.