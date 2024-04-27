Китай и Соединенные Штаты должны быть партнерами, а не соперниками, искать точки соприкосновения, а не вступать в конкуренцию. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи в пятницу в Пекине с госсекретарем США Энтони Блинкеном, передает Kazinform.

Как отметил Си Цзиньпин, слова которого приводит агентство Xinhua, Китай и Соединенные Штаты должны быть партнерами, а не соперниками, искать точки соприкосновения, а не вступать в конкуренцию.

— Планета достаточно велика, чтобы вместить общее развитие и соответствующее процветание Китая и США, — сказал Си Цзиньпин.

В этом году исполняется 45 лет со дня установления дипломатических отношений между Китаем и США.

Напомним, что госсекретарь США Энтони Блинкен находится в Китае с визитом в период с 24 по 26 апреля.

В пятницу в первой половине дня состоялись переговоры министра иностранных дел Китая Ван И и госсекретаря США Э. Блинкена.

Как сказал Ван И, слова которого приводит Xinhua, Азиатско-Тихоокеанский регион не должен становиться ареной для боев между крупными державами.