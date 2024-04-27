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    21:21, 26 Апрель 2024 | GMT +6

    Китай и Соединенные Штаты должны быть партнерами, а не соперниками – Си Цзиньпин

    Китай и Соединенные Штаты должны быть партнерами, а не соперниками — Си Цзиньпин
    Фото: Xinhua

    Китай и Соединенные Штаты должны быть партнерами, а не соперниками, искать точки соприкосновения, а не вступать в конкуренцию. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи в пятницу в Пекине с госсекретарем США Энтони Блинкеном, передает Kazinform.

    Как отметил Си Цзиньпин, слова которого приводит агентство Xinhua, Китай и Соединенные Штаты должны быть партнерами, а не соперниками, искать точки соприкосновения, а не вступать в конкуренцию.

    — Планета достаточно велика, чтобы вместить общее развитие и соответствующее процветание Китая и США, — сказал Си Цзиньпин.

    В этом году исполняется 45 лет со дня установления дипломатических отношений между Китаем и США.

    Напомним, что госсекретарь США Энтони Блинкен находится в Китае с визитом в период с 24 по 26 апреля.

    В пятницу в первой половине дня состоялись переговоры министра иностранных дел Китая Ван И и госсекретаря США Э. Блинкена.

    Как сказал Ван И, слова которого приводит Xinhua, Азиатско-Тихоокеанский регион не должен становиться ареной для боев между крупными державами.

    Теги:
    Синьхуа Китай КНР Госсекретарь США Мировые новости Международные отношения Пекин США
    Руслан Сулейменов
    Автор
    Руслан Сулейменов
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