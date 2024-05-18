Китай и Россия углубляют всеобъемлющее партнерство

В ходе двухдневного государственного визита Президента РФ Владимира Путина в КНР, подписаны десятки соглашений по различной тематике, главным из которых стало Совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, передает собственный корреспондент Kazinform.

В рамках визита российский лидер посетил Пекин и Харбин.

В китайской столице прошли переговоры Президента РФ Владимира Путина и Председателя КНР Си Цзиньпина в узком и расширенном составах, а также состоялась неформальная встреча глав России и Китая. По их итогам подписаны десятки соглашений.

Как отметил Си Цзиньпин в заявлении для прессы, по итогам китайско-российских переговоров, «обстоятельно обменялись мнениями по двусторонней повестке и актуальным международным и региональным тематикам, представляющим взаимный интерес».

- Мы подписали совместные заявления КНР и Российской Федерации об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху в контексте 75-летия установления дипломатических отношений. В нашем присутствии был подписан целый ряд значимых межправительственных и межведомственных документов, придан новый мощный импульс поступательному развитию китайско-российских отношений, - заявил китайский лидер.

В свою очередь, Владимир Путин отметил, что «приоритетной в ходе переговоров была тематика торгово-инвестиционного взаимодействия, учитывая, что Китай прочно занимает позицию ведущего внешнеторгового партнера России».

РФ по итогам 2023 года вышла на четвертое место в экспортно-импортном балансе КНР. Согласно китайской статистике, в прошлом году двусторонний товарооборот превысил отметку $240 млрд.

- Особо отмечу рост российского экспорта продовольствия на китайский рынок – более чем в полтора раза, до $7,6 млрд. В целом же двусторонний товарооборот сельхозпродукции увеличился на 40 процентов, до $9,7 млрд. И есть все основания полагать, что этот сегмент торговли будет расширяться и далее, - приводит его слова сайт Кремля.

Путин обратил особое внимание на вопросы инвестиционного сотрудничества, укрепления контактов по линии кредитно-банковских учреждений и задействования национальных платежных систем.

Так, доля рубля и юаня в российско-китайских коммерческих операциях превышает уже 90%.

Фото: Xinhua

Естественно, в ходе переговоров глав двух государств подробно рассматривалась тематика сотрудничества в энергетике, автопроме и логистике.

- Россия и Китай развивают международные транспортно-логистические коридоры. И в этих целях задействуется потенциал Транссибирской и Байкало-Амурской железнодорожных магистралей, Северного морского пути. Из года в год растут объемы встречных грузопассажирских перевозок. Чтобы сделать их более эффективными, слаженными усилиями наращиваем пропускную способность пограничных переходов, расширяем приграничную инфраструктуру, - отметил Владимир Путин.

Си Цзиньпин также сказал о важности «продолжать оптимизировать структуру сотрудничества, закреплять динамику в торговой и других традиционных сферах взаимодействия: поддерживать состояние сети площадок фундаментальных научных исследований, раскрывать потенциал сотрудничества в передовых отраслях, укреплять кооперацию по пограничным пунктам пропуска и в транспортно-логистической области, обеспечивать стабильность глобальных цепочек производства и поставок».

В состав российской делегации вошли пять вице-премьеров, руководители экономических, дипломатических и силовых ведомств, главы РЖД, Росатома и Роскосмоса, а также руководство 20 российских регионов.

В ходе визита в Китай Владимир Путин встретился с Премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

- Ключевой профильной сферой взаимодействия является энергетика. Россия – надежный поставщик энергоносителей для растущей китайской экономики. Кстати, в прошлом году достигнут рекордный уровень поставок дружественному Китаю российских нефти, газа, угля, - приводит слова российского лидера сайт Кремля.

Очередные переговоры на уровне премьер-министров КНР и РФ состоятся в Москве.

В Харбине (административный центр провинции Хэйлунцзян - прим. ред.) Путин принял участие в церемонии открытия VIII ЭКСПО «Китай-Россия» и IV российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству.

Россию на ЭКСПО представляют 16 регионов, в их числе Москва, Башкортостан, Татарстан, Якутия, Удмуртия и другие.

В приветственной речи заместитель Председателя КНР Хань Чжэн акцентировал внимание участников ЭКСПО на развитие трансграничной инфраструктуры, повышение грузооборота через погранпереходы, создание благоприятных условий для грузоперевозок и передвижения людей, а также на активизациимежрегиональных связей.

Глава РФ призвал китайский бизнес к локализации производств в России, заявив, что российская сторона готова предоставлять инвесторам из КНР экономические льготы, помощь и поддержку.

В целом, стороны позитивно оценивают перспективы торгово-экономического сотрудничества. В Министерстве экономического развития РФ прогнозируют, что российско-китайский товарооборот к 2030 году может достигнуть отметки $300 млрд.

Директор Департамента Европы и Азии МИД КНР Лю Бинь, подводя итоги визита Президента РФ в Китай отметил, что двусторонний товарооборот в прошлом году превысил $240 млрд, что почти в 1,7 раза больше, чем 10 лет назад. Сотрудничество между Россией и Китаем носит открытый характер, соответствует правилам ВТО и рыночным принципам, не направлено против третьих сторон. В качестве следующего шага обе стороны, в соответствии с консенсусом глав двух государств, продолжат продвигать сотрудничество в традиционных областях, таких как торговля и экономика, энергетика, сельское хозяйство и т. д., а также изучать новые точки роста сотрудничества в области искусственного интеллекта, высоких технологий и фундаментальных исследований.