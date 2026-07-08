Китай готовится к более активному сезону тайфунов в июле

В Китае в июле ожидается больше тайфунов, которые могут обрушиться на сушу или затронуть прибрежные районы страны, чем в предыдущие годы. С таким прогнозом выступил Национальный климатический центр, передает Kazinform со ссылкой на Синьхуа .

По прогнозам, в июле в северо-западной части Тихого океана и Южно-Китайском море сформируются от четырех до шести тайфунов, при этом два-три из них, вероятно, выйдут на сушу в прибрежных районах Китая или окажут влияние на эти районы. Это будет выше среднего показателя предыдущих лет за тот же месяц — 1,8 тайфуна, сообщила замглавы НКЦ Юань Цзяшуан.

По ее словам, существует также риск того, что достаточно сильные тайфуны переместятся на север и затронут Северный Китай.

Эксперт посоветовала компетентным ведомствам заранее разработать план действий по предупреждению и ликвидации ЧС, связанных с проливными дождями, наводнениями, сильными ветрами и штормовыми приливами, вызванными тайфунами.

Первым тайфуном, обрушившимся на Китай в этом году, стал «Майсак», который после достижения побережья провинции Хайнань принес штормовые ветра и проливные дожди в прибрежные районы юга Китая.

В частности, сильные дожди идут в Гуанси-Чжуанском автономном районе, местами количество осадков за сутки превысило 700 мм.

По данным Национального метеорологического центра, в настоящее время «Майсак» ослаб до уровня тропической депрессии, но продолжает продвигаться на север, принося продолжительные сильные дожди в обширные районы от южного побережья до среднего и нижнего течения реки Янцзы и региона Хуанхуай.

Вслед за «Майсаком» супертайфун «Бави», сформировавшийся 2 июля, вероятно, обрушится на восточное побережье Китая, прогнозирует НМЦ, отмечая, что начиная с 9 июля «Бави» принесет сильные ветры и проливные дожди в Восточный Китай.

В НМЦ также предупредили, что «Бави» может продвинуться вглубь страны, и обильные осадки возможны также в районах среднего и нижнего течения Янцзы и даже в Северном Китае и регионе Хуанхуай.

Ранее сообщалось о том, что восемь человек погибли из-за мощного шторма в китайской провинции Хубэй.