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    22:00, 05 Июль 2024 | GMT +6

    На проспекте Суюнбая в Алматы временно организуют реверсивное движение

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    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    На проспекте Суюнбая в Алматы вводятся временные ограничения — на участке от улицы Бекмаханова до железнодорожного переезда будет организовано реверсивное движение, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в акимате города, с 22:00 5 июля до 22:00 7 июля будет производиться ремонт западной стороны дороги, а с 22:00 8 июля до 22:00 10 июля восточной стороны. Проезд будет обеспечен по одной полосе в каждом направлении.

    — На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации, — добавили в акимате.

    Теги:
    ШОС Президент Казахстана Саммит ШОС Касым-Жомарт Токаев Международная деятельность
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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