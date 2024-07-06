На проспекте Суюнбая в Алматы временно организуют реверсивное движение

На проспекте Суюнбая в Алматы вводятся временные ограничения — на участке от улицы Бекмаханова до железнодорожного переезда будет организовано реверсивное движение, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в акимате города, с 22:00 5 июля до 22:00 7 июля будет производиться ремонт западной стороны дороги, а с 22:00 8 июля до 22:00 10 июля восточной стороны. Проезд будет обеспечен по одной полосе в каждом направлении.