Китай готов к сотрудничеству с ЦА в области цифровой экономики и зеленого развития - Ван И
«Китай готов сотрудничать с пятью странами для реализации результатов саммита («Центральная Азия – Китай»), приуроченного к 30-летию установления дипломатических отношений, расширять и углублять сотрудничество в области профилактики эпидемий, производственных мощностей, энергетики, сельского хозяйства, гуманитарных наук, цифровой экономики и зеленого развития», - подчеркнул Ван И, выступая на пресс-конференции в ходе двух сессий высшего консультативного и законодательного органов страны.
«Мы будем продолжать строить стратегическое партнерство с плодотворными результатами и прочной дружбой, основанной на принципах взаимного уважения, добрососедства и дружбы, взаимной выгоды», - сообщил он.
Напомним, что 25 января 2022 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в саммите глав государств «Центральная Азия – Китай», приуроченном к 30-летию установления дипломатических отношений между странами Центральной Азии и Китаем.
В мероприятии также приняли участие лидеры Китая, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. По итогам саммита «Центральная Азия – Китай» было принято Совместное заявление по случаю 30-летия установления дипломатических отношений.
В эти дни в Доме народных собраний на пекинской площади Тяньаньмэнь проходит ежегодная сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент), которая завершится в пятницу.
В центре внимания текущей сессии ВСНП рассмотрение вопросов экономического развития, внешней и оборонной политики КНР.