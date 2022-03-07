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    16:54, 07 Март 2022 | GMT +6

    Китай готов к сотрудничеству с ЦА в области цифровой экономики и зеленого развития - Ван И

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    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Китайские власти готовы к сотрудничеству с государствами Центральной Азии (ЦА) для реализации достигнутых на саммите «Центральная Азия – Китай» результатов. С таким заявлением выступил в понедельник министр иностранных дел КНР Ван И, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «Китай готов сотрудничать с пятью странами для реализации результатов саммита («Центральная Азия – Китай»), приуроченного к 30-летию установления дипломатических отношений, расширять и углублять сотрудничество в области профилактики эпидемий, производственных мощностей, энергетики, сельского хозяйства, гуманитарных наук, цифровой экономики и зеленого развития», - подчеркнул Ван И, выступая на пресс-конференции в ходе двух сессий высшего консультативного и законодательного органов страны.

    «Мы будем продолжать строить стратегическое партнерство с плодотворными результатами и прочной дружбой, основанной на принципах взаимного уважения, добрососедства и дружбы, взаимной выгоды», - сообщил он.

    Напомним, что 25 января 2022 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в саммите глав государств «Центральная Азия – Китай», приуроченном к 30-летию установления дипломатических отношений между странами Центральной Азии и Китаем.

    В мероприятии также приняли участие лидеры Китая, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. По итогам саммита «Центральная Азия – Китай» было принято Совместное заявление по случаю 30-летия установления дипломатических отношений.

    В эти дни в Доме народных собраний на пекинской площади Тяньаньмэнь проходит ежегодная сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент), которая завершится в пятницу.

    В центре внимания текущей сессии ВСНП рассмотрение вопросов экономического развития, внешней и оборонной политики КНР.


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