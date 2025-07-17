Китай демонтировал сотни плотин и малых ГЭС на притоке Янцзы

Река Чишуй, протекающая через провинции Юньнань, Гуйчжоу и Сычуань, входит в состав национального природного заповедника. Однако массовое строительство гидросооружений в прежние годы привело к сокращению биоразнообразия, а в 2022 году китайский осетр был официально признан вымершим в дикой природе.

В рамках экологической реконструкции, стартовавшей в 2020 году, реализуется масштабная программа по восстановлению речной экосистемы. По данным властей провинции Гуйчжоу, к концу 2024 года из 373 малых ГЭС выведены из эксплуатации 342, из 357 плотин демонтированы 300.

Прошлой весной ученые зафиксировали первый случай естественного нереста китайского осетра в восстановленных условиях. В Институте гидробиологии Китайской академии наук отметили, что последние данные указывают на восстановление среды обитания и условий для размножения редких видов рыб в бассейне реки Чишуй.

Мероприятия по улучшению экосистемы включили не только демонтаж препятствий, но и меры по восстановлению водообмена, обеспечению экологического стока и связности основного русла с притоками. Основная сложность заключалась в освобождении миграционных путей для рыб.

Согласно последним данным мониторинга, биоразнообразие в бассейне реки Чишуй продолжает устойчиво увеличиваться. Существенный рост численности и частоты появления зафиксирован у редких видов, таких как китайский осетр, миксоциприн азиатский и янюаньский карп.

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