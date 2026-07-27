Китай будет развивать реабилитацию на основе нейроинтерфейсов

Китай планирует расширить внедрение технологий неинвазивных нейрокомпьютерных интерфейсов в государственную программу реабилитации людей с инвалидностью. Инициатива станет одним из ключевых направлений 15-й пятилетки (2026–2030 годы), передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Пекине.

Об этом на пресс-конференции заявил председатель исполнительного совета Всекитайской федерации инвалидов Чжоу Чанкуй. Он подчеркнул, что экспертное сообщество единогласно признает медицину и реабилитацию главными сферами применения нейротехнологий.

— Новый этап научно-технического прогресса открывает перед людьми с инвалидностью возможности для преодоления физических ограничений. Мы рассчитываем на технологические решения, которые помогут восстановить зрение, слух и двигательную активность, — отметил он.

В этом году Всекитайская федерация инвалидов впервые презентовала карту прикладных сценариев для инновационных разработок. В нее вошли сервисы безбарьерного вызова такси, умная навигация для незрячих и интеллектуальное реабилитационное оборудование на базе неинвазивных нейроинтерфейсов.

В предстоящую пятилетку Пекин намеревается перевести эти технологии в массовый сегмент. Власти планируют включить реабилитационные устройства в программы государственного субсидирования, что существенно снизит их конечную стоимость для пользователей.

Ранее сообщалось, что Китай ускоряет развитие технологий «мозг–компьютер».