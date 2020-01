КИСИ возглавил рейтинг ведущих «мозговых центров» Центральной Азии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 31 января 2020 г. традиционно был презентован ежегодный рейтинг исследовательских и аналитических центров мира «Global Go To Think Tank Index Report» Пенсильванского университета, передает МИА «Казинформ».

Рейтинг составляется в рамках программы «Аналитические центры и гражданское общество» под руководством профессора Джеймса МакГана и считается наиболее авторитетным мировым рейтингом «мозговых центров».

Рейтинг формируется на базе результатов опроса оцениваемых центров, а также более 4 тыс. специалистов в области экономических и политических исследований, политиков и журналистов. На заключительном этапе в составлении рейтинга принимает участие группа авторитетных экспертов, на основе мнения которых происходит окончательное ранжирование. Для формирования рейтинга используется более 30-ти различных критериев, структурирующих «мозговые центры» на основании качества и репутации научной и аналитической работы, функциональной и организационной направленности, «узнаваемости» центра, проводимых конференций, брифингов и официальных встреч, а также ряда номинаций за особые достижения.

Пенсильванский университет проанализировал деятельность 8248 «мозговых центров» мира за 2019 год.

Отметим, что за 2016-2019 годы число аналитических центров, участвующих в рейтинге выросло на 1402 единицы, в т.ч. 86 из них добавились в 2019 году. Три года подряд КИСИ был единственным казахстанским «мозговым центром», входящим в глобальный топ-рейтинг аналитических центров.

Как и в предыдущем году 31 аналитическая структура принявшая участие в глобальном рейтинге представляла Казахстан.

Таблица 1. Количество аналитических центров по странам (2019)

По итогам 2019 года Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан признан лучшим мозговым центром Центральной Азии.

Таблица 2. Топ рейтинг ведущих мозговых центров Центральной Азии

В номинации «Ведущие мозговые центры в Центральной Азии» было представлено наибольшее число аналитических центров из Казахстана: каждый 5 центр – казахстанский (13 из 63).

Таблица 3. Казахстанские мозговые центры в топ рейтинге стран Центральной Азии

Позиция в рейтинге Аналитический центр 1 место Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК (КИСИ) 6 место Институт экономических исследований (ИЭИ) Министерства национальной экономики РК 16 место Центр военно-стратегических исследований (ЦВСИ) Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК 25 место Центр анализа общественных проблем 36 место Центр государственно-частного партнерства 41 место Национальный аналитический центр при Назарбаев Университете 43 место Институт востоковедения им. Р.Б. Сулейменова КН МОН РК 45 место Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования (КИМЭП) 47 место Институт мировой экономики и политики 50 место Центр политического анализа и стратегических исследований (Center for Political Analysis Strategic Studies) 54 место Информационно-аналитический центр 56 место Евразийский исследовательский институт 58 место Научно-исследовательский центр (Research and Development Center)

Заметный прорыв в 2019 году сделал Институт экономических исследований (ИЭИ) Министерства национальной экономики РК, заняв 21 место среди «Лучших правительственных аналитических центров», 19 место в номинации «Лучшая конференция» и 47 место в номинации «Лучшее использование медиа».

Ежегодный аналитический обзор «10 наиболее важных событий Центральной Азии в 2019 году» Казахстанского совета по международным отношениям (КАСМО) был признан одной из лучших аналитических работ в категории «Лучший доклад в сфере политических исследований».

В целом, стоит отметить, что с каждым годом позиции казахстанских аналитических центров в рейтинге «Global Go To Think Tank Index Report» Пенсильванского университета улучшаются.