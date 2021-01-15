КИСИ: Необходимо законодательное оформление института онлайн-петиций

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства в ходе первой сессии Мажилиса VII созыва обозначил ряд новых инициатив, затрагивающих широкие слои населения. В направлении дальнейшей политической модернизации озвучена необходимость законодательного оформления института онлайн-петиций. Об этом сказал старший научный сотрудник отдела социально-политических исследований КИСИ при Президенте РК Слямжар Ахметжаров, передает МИА «Казинформ».

«Институт онлайн-петиций функционирует во многих странах мира. Одним из успешных примеров является опыт Финляндии, где краудсорсинговая платформа Open Ministry, одобренная Правительством Финляндии, позволяет осуществлять сбор подписей среди населения в онлайн формате. На данной платформе, зарегистрированные пользователи выдвигают проекты законов. Далее, если предложенный законопроект набирает в течение полугода 50 000 голосов поддержки других зарегистрированных пользователей, то он выносится на голосование в Финский парламент», - сказал Слямжар Ахметжаров.

Он отметил, что институт онлайн-петиций является важным элементом государственной системы. Во-первых, петиции способствуют росту гражданской активности населения. У жителей постепенно прививается культура выдвижения различных инициатив, сбора подписей, мониторинга общественной ситуации и другие формы гражданской активности. Во-вторых , петиции позволяют формировать более качественные законопроекты, ввиду появления возможности у граждан в открытой форме поддерживать либо выступать против принятия законодательных норм. В-третьих , петиции являются своеобразным индикатором общественных настроений для властей. Петиции, набравшие большое количество голосов, будут указывать на наличие проблем, требующих особого внимания и мер решения со стороны госорганов.

«Вместе с тем, внедрение института онлайн-петиций в Казахстане, потребует проработки механизмов реализации. Для эффективного функционирования данного института необходимо рассмотреть возможность создания единого государственного портала, который бы позволил гражданам подавать онлайн-петиции. Также, нужно определить пороговое значение (минимальное количество подписей) для петиций, которые должны будут в обязательном порядке рассмотрены государственными структурами. Кроме того, необходимо рассмотреть вопросы аутентификации граждан – ЭЦП, СМС-верификация, регистрация e-mail, и другие формы», - подчеркнул старший научный сотрудник отдела социально-политических исследований КИСИ при Президенте РК Слямжар Ахметжаров.