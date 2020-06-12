КИСИ издал книгу, посвященную результатам первого года работы НСОД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан издал книгу «ULTTYQ KEŃES: Хроника. Особенности. Результаты», приуроченную к годовщине со дня подписания Указа Президента Республики Казахстан «О создании Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КИСИ.

Как известно, данный Указ был подписан Главой государства К. К. Токаевым 12 июня 2019 года в день его официального вступления на высочайший пост в стране – Президента Республики Казахстан. Создание НСОД стало ярким свидетельством выполнения Президентом К. К. Токаевым своих предвыборных обещаний в части создания эффективного общественного диалога, предварило появление президентского концепта «слышащего государства».

Книга «ULTTYQ KEŃES: Хроника. Особенности. Результаты» посвящена результатам первого года работы НСОД, который зарекомендовал себя как важнейший консультативно-совещательный орган, в состав которого входят признанные эксперты в области экономики, защиты прав человека, а также представители неправительственных организаций и деятели культуры.

В книге представлен мировой опыт становления и институционализации диалога государства и общества. В качестве примеров рассматриваются диалоговые площадки Великобритании, Канады, Франции и России, которые доказали свою эффективность по вовлечению граждан в процесс принятия решений.

Проведен ретроспективный анализ деятельности различных консультационно-совещательных органов в Казахстане. Авторы отмечают, что система взаимодействия представителей политических движений и партий, общественных деятелей с государственными органами находится в постоянном движении, тем самым, отвечая на актуальную повестку дня. В процессе институционализации диалога между обществом и властью создание НСОД носит концептуально новый характер.

Большой пласт представленных в издании материалов посвящен непосредственно самой деятельности НСОДа, на площадке которого за год функционирования прошло три заседания под председательством Главы государства К.К. Токаева. В книге отражены озвученные в ходе заседаний инициативы, а также принятый пакет реформ, который коснулся вопросов социального обеспечения, экономических реформ, повышения уровня человеческого капитала, реформирования системы государственного управления и другие общественно значимые вопросы.

Председатель редакционной коллегии издания, директор КИСИ Зарема Шаукеноваот имени авторского коллектива благодарит Советника Президента – секретаря Национального совета общественного доверия Е. Т. Карина за идею подготовки данной книги и доверие ее реализации Казахстанскому институту стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан.

Также в Институте сообщили, что КИСИ при Президенте Республики Казахстан на своей площадке обязательно проведет презентацию книги «ULTTYQ KEŃES: Хроника. Особенности. Результаты» с участием членов НСОД, экспертного сообщества, представителей гражданского общества и СМИ.