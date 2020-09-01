КИСИ: Человеческий капитал – самый ценный ресурс любого государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный научный сотрудник КИСИ при Президенте РК Леся Каратаева прокомментировала Послание Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На современном этапе развития мира самым ценным ресурсом любого государства является человеческий капитал. Значимость человеческого капитала для обеспечения конкурентоспособности и экономического процветания государства базируется на том основании, что формирование критической массы высококвалифицированных специалистов, способных эффективно использовать свой творческий потенциал, является наиболее эффективным способом достижения экономической устойчивости любой страны. Текущий мировой пандемический кризис показал, насколько важным, не только в масштабах страны, но и в масштабе каждого отдельно взятого человека, оказалась способность выйти за рамки привычной парадигмы мышления и поведения, возможность быстро перестроить модель экономического поведения», - сказала Леся Каратаева.





В то же время, по ее словам, человеческий капитал не является продуктом стихийного развития, а требует масштабных инвестиций, как со стороны государства, так и со стороны самих граждан.





«Главным направлением деятельности по инвестированию в человеческий капитал является развитие образовательного сегмента. Мировой опыт показывает, что страны обеспечивающие высокий уровень инвестирования в экономику знаний, демонстрируют лучшие показатели в глобальных индексах человеческого развития и конкурентоспособности. Казахстан традиционно имеет отличные показатели по доступу и, соответственно, количественному охвату населения всеми уровнями образования. Однако, как свидетельствуют замеры Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (PISA), в отношении качества образования Казахстан отстает от стран ОЭСР. В ходе реализации задач развития казахстанского образования целесообразно учитывать ряд моментов», - отметила спикер.





Во-первых, подчеркнула она, современная модель образованного человека предполагает не только человека эрудированного, но и человека, обладающего полезными навыками и компетенциями.





«Именно профессиональные компетенции в совокупности с навыками их реализации являются ключевым элементом человеческого капитала. Если в сфере высшего образования переход от знаниецентричного подхода к компетентностному уже произошел, то для среднего образования эта задача все еще актуальна. Другими словами, наши выпускники школ много что знают, но мало что умеют. Например, зная множество математических, физических или химических формул, среднестатистический выпускник школы плохо представляет, как эти формулы можно применить в реальной жизни. Изучение биологии, к сожалению, не формирует у молодых людей экологического мышления», - констатировала Л. Каратаева.





«Во-вторых, одной из ключевых задач социально-экономического развития страны является развитие малого и среднего предпринимательства. В идеале доля МСБ в общей структуре экономики страны должна составлять порядка 60-70%. Развитие МСБ зависит от многих факторов – развитости инфраструктуры, правового режима, финансовой составляющей, рынка сбыта производимой продукции и т.д. В то же время одним из важных факторов является наличие у граждан знаний и умений в сфере ведения бизнеса. Это обстоятельство актуализирует запрос на введение в программы средне-специального, профессионального и высшего образования по любой специальности дисциплин, нацеленных на развитие предпринимательских компетенций. В результате такой подготовки выпускники колледжей и вузов будут не только специалистами в своей области, но и способны организовать свой собственный бизнес», - заключила сотрудник КИСИ.



