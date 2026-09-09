«Қыргүйек», «көгөніс», «шегара»: ученый объяснил, почему буква «к» при написании меняется на «г»

Почему при утверждении нормативного правописания слов «қыргүйек», «көгөніс», «шегара» буква «к» была изменена на «г»? На этот вопрос ответил главный научный сотрудник Института языкознания имени А. Байтурсынулы, доктор филологических наук, профессор Нургельды Уали, передает корреспондент Kazinform.

— Прежде чем дать прямой ответ на этот вопрос, нам придется сделать небольшой исторический экскурс. Первое полное научное издание «Орфографического словаря казахского языка» увидело свет в 1963 г. благодаря разработке Института языкознания Академии наук КазССР. Этот словарь, приведший орфографию большинства слов к единому стандарту и внесший значительный вклад в повышение культуры письменной речи, в своей основе руководствовался принципом «сохранения корня». По этому же принципу тогда писались и такие слова, как «шекара», — говорит он.

По словам профессора, впоследствии правило обязательного сохранения корня при написании привело к нарушению орфоэпических закономерностей — то есть к тому, что при произношении слов перестали соблюдаться слоговой и звуковой гармонизм (сингармонизм).

— Как справедливо отмечала ученый Рабига Сыздыкова, включишь ли радио или нажмешь кнопку телевизора — вошло в привычку, что даже сами наши певцы произносили прекрасное, певучее имя наших девушек Меңді[қ]ыз-ау, Меңдіқыз, жестко выделяя глухой звук «қ». Естественный созвучный строй и гармония звуков внутри слова оказались нарушены. В школьной среде стало массовым явлением произношение имен Аманкелді, Жанкелді с резким упором на «ке» (…келді, …келділер). На сценических площадках и в средствах массовой информации вошло в постоянный обиход твердое произношение ше[к]ара, кө[к]өніс, қыр[к]үйек с упором на «к». На том этапе вышли в свет труд Р. Сыздык «Сөз сазы», определяющий нормы произнесения казахских слов, и «Орфоэпический словарь казахского языка» К. Неталиевой. Также был опубликован целый ряд острых статей, пронизанных лингвистическим оптимизмом и посвященных проблемам нарушения норм казахской речи. Однако желаемого результата это не принесло. В сложившихся обстоятельствах в орфографических словарях пришлось «отступить» от жесткой ориентации на корень при написании наиболее частотных слов, ежедневно звучащих в обиходе, и перейти к их графическому фиксированию в форме «қыргүйек», «көгөніс», «шегара», — рассказывает Нургельды Уали.

Также, по наблюдениям ученого, исходным корнем слов «көгөніс», «көгал», «көгілдір», «көгершін», «көгаршын», «көгілжім» выступает «көк». Однако никто не произносит их с упором на исходный корень как «көкал», «көкілдір», «көкілжім», «көкаршын», «көкершін», а раз эти формы не живут в речи, то и на письме корень не удерживают искусственно.

— Если же говорить о правописании названия месяца, мы полагаем, что в написании «қыргүйек» по аналогии со словами «көгал», «көгорай», «көгаршын», «қазанғап», «қолғап» нет никакого изъяна. Короче говоря, написание «шегара», «қыргүйек», «көгөніс», в конечном счете, служит графическим выражением полного слияния компонентов слова сразу в трех аспектах: 1) смысловом, 2) звуковом и акцентологическом (просодическом). Вот что отвечают авторы орфографического словаря культурной общественности. В первую очередь этот аргумент адресован неравнодушным к языку людям, которые подняли проблему и подтолкнули к ее обсуждению, — подытожил ученый.

Ранее свое мнение по поводу возникших споров о правописании высказала Министр просвещения Жулдыз Сулейменова.