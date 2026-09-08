Я по-прежнему пишу «қыркүйек»: министр просвещения высказалась о споре вокруг написания слова

Министр просвещения Жулдыз Сулейменова прокомментировала спор вокруг написания слова «қыркүйек» — «қыргүйек». По ее словам, поставить точку в вопросе должны ученые, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Почему в слове «қыркүйек» буква «к» заменилась на «г»? Какая в этом была необходимость? , — спросили журналисты министра на брифинге в Правительстве.

По словам Сулейменовой, министерство не имеет отношения к изменению написания слова — решение было принято специалистами в области языкознания.

— Этот вопрос заинтересовал и меня. Поэтому мне пришлось обратиться к научным исследованиям ученых, в частности Рабиги Сыздыковой. Еще с 80-х годов обсуждался вопрос внесения изменений в правила правописания с учетом определенных закономерностей между произношением и написанием, — сказала министр.

Она призналась, что сама до сих пор пишет «қыркүйек». При этом министр считает, что ошибочным нельзя назвать ни один из двух вариантов.

— Это то, как нас когда-то учили писать, по тем правилам и грамматике. Есть исследования, согласно которым в 2000-х годах доля тех, кто использовал вариант «қыркүйек», достигала 93%. Я считаю, что нельзя считать ошибочным ни «қыркүйек», ни «қыргүйек». Привычное для нас «қыркүйек» — это то, чему нас учили учителя казахского языка. Они объясняли нам правила правописания, грамматические и морфологические закономерности, — отметила Жулдыз Сулейменова.

Глава ведомства также напомнила, что в языке существуют нормы, учитывающие особенности произношения и написания. При этом Институт языкознания еще в орфографическом словаре 2013 года зафиксировал вариант «қыргүйек», а не «қыркүйек».

— Если такие слова необходимо пересмотреть и ученые считают, что такой вариант будет правильным, нам нужно прислушаться к их мнению. Считаю, что именно ученые должны поставить точку в этом вопросе, — заключила министр.

Ранее сообщалось, что департамент экономических расследований проверяет ситуацию со школьными учебниками, в которых выявили около 700 ошибок.