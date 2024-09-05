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    14:55, 05 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Кыргызстанцам рекомендуют временно воздержаться от поездок в Россию

    КПП на границе с Россией
    Фото: yandex.kz

    Посольство Кыргызской Республики в Российской Федерации рекомендует кыргызстанцам, не имеющим веских оснований для въезда в Россию, временно воздержаться от поездок на ее территорию, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    По данным МИД КР, рекомендации связаны с продолжением действия на территории России введенных дополнительных мер безопасности и режима усиленного контроля пропуска через государственную границу иностранных граждан.

    В случае необходимости граждане Кыргызстана могут обратиться за соответствующей помощью или консультацией в Посольство.

    Ранее МИД Кыргызстана призывал сограждан страны временно воздержаться от посещения России до снятия введенных дополнительных мер безопасности и режима усиленного контроля пропуска через государственную границу, а также рекомендовал при необходимости выезда заблаговременно проверить наличие ограничений на въезд в Российскую Федерацию.

    Теги:
    Кыргызстан Безопасность Мировые новости Международные отношения Россия Центральная Азия
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
    Гульмира Абдрахманова
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