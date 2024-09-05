Кыргызстанцам рекомендуют временно воздержаться от поездок в Россию

Посольство Кыргызской Республики в Российской Федерации рекомендует кыргызстанцам, не имеющим веских оснований для въезда в Россию, временно воздержаться от поездок на ее территорию, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

По данным МИД КР, рекомендации связаны с продолжением действия на территории России введенных дополнительных мер безопасности и режима усиленного контроля пропуска через государственную границу иностранных граждан.

В случае необходимости граждане Кыргызстана могут обратиться за соответствующей помощью или консультацией в Посольство.

Ранее МИД Кыргызстана призывал сограждан страны временно воздержаться от посещения России до снятия введенных дополнительных мер безопасности и режима усиленного контроля пропуска через государственную границу, а также рекомендовал при необходимости выезда заблаговременно проверить наличие ограничений на въезд в Российскую Федерацию.