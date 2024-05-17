Кыргызстанец госпитализирован с подозрением на сибирскую язву

В Кыргызстане 15 мая был госпитализирован житель села Кароол-Добо Кеминского района с подозрением на сибирскую язву. Об этом сообщает министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР со ссылкой на Республиканский центр карантинных и особо опасных инфекций, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

По данным ведомства, специалистами Ветеринарной службы и Республиканского центра карантинных и особо опасных инфекций совместно осуществлен выезд в указанное село, где проведено эпизоотическое и эпидемиологическое расследование. Отобранные пробы от забитого животного (мясо, почва) направлены на исследования.

Отмечается, что забитое животное было вакцинировано против сибирской язвы. План противоэпизоотических мероприятий по сибирской язве Кеминского района был выполнен своевременно на 162%. Территория Кароол-Добо Кеминского района является благополучной по сибирской язве, ранее здесь зарегистрированных очагов не имелось.

На сегодняшний день на местах проводятся ветеринарно-санитарные мероприятия против сибирской язвы. Обеспеченность вакциной и дезинфицирующими средствами составляет 100%.

В резерве Ветеринарной службы для плановой вакцинации против сибирской язвы имеется 846 489 доз вакцин.

Ранее сообщалось, что 9 мая в Кыргызстане зарегистрирован случай заражения сибирской язвой жителем одного из регионов страны после употребления в пищу мяса коровы, забитой без ветеринарного осмотра.