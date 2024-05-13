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    18:35, 12 Май 2024 | GMT +6

    Случай сибирской язвы зарегистрирован в Кыргызстане

    сибирская язва
    Фото: ufa.icity.life/news

    В Кыргызстане 9 мая в одном из регионов страны зарегистрирован случай сибирской язвы, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    По данным столичного Центра госсанэпиднадзора, один из жителей села зарезал корову без ветеринарного осмотра и раздал мясо своим соседям.

    - 27 апреля 2024 года после употребления в пищу этого мяса у нескольких человек появились признаки сибирской язвы. В настоящее время инфицированная пациентка находится на лечении в стационаре Бишкека, - говорится в сообщении.

    Ведомство напоминает, что сибирская язва – это заболевание, передаваемое от животных к человеку. Источником инфекции чаще является домашний скот, а также многие виды диких животных. Больное животное выделяет возбудителя в окружающую среду с мочой, калом, слюной.

    Отмечается, что на практике причиной заболевания людей является вынужденный забой скота, чаще всего больных животных. Хозяин, пытаясь спасти материальное положение, проводит забой животных на мясо без разрешения ветеринарного врача.

    В целях профилактики необходимы следующие меры:

    • организация ветеринарного надзора за животными;
    • ветеринарный контроль за выпуском и реализацией мяса и других продуктов животноводства;
    • недопущение заболеваемости сельскохозяйственных животных, проведение вакцинации домашнего скота;
    • нельзя проводить вынужденный забой скота в домашних условиях без ветеринарного осмотра, продавать мясо и употреблять в пищу;
    • нельзя брать мясо с неизвестных рук.
    Теги:
    Здравоохранение Здоровье Сибирская язва Кыргызстан Происшествия Мировые новости
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
    Гульмира Абдрахманова
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