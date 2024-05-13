Случай сибирской язвы зарегистрирован в Кыргызстане

В Кыргызстане 9 мая в одном из регионов страны зарегистрирован случай сибирской язвы, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

По данным столичного Центра госсанэпиднадзора, один из жителей села зарезал корову без ветеринарного осмотра и раздал мясо своим соседям.

- 27 апреля 2024 года после употребления в пищу этого мяса у нескольких человек появились признаки сибирской язвы. В настоящее время инфицированная пациентка находится на лечении в стационаре Бишкека, - говорится в сообщении.

Ведомство напоминает, что сибирская язва – это заболевание, передаваемое от животных к человеку. Источником инфекции чаще является домашний скот, а также многие виды диких животных. Больное животное выделяет возбудителя в окружающую среду с мочой, калом, слюной.

Отмечается, что на практике причиной заболевания людей является вынужденный забой скота, чаще всего больных животных. Хозяин, пытаясь спасти материальное положение, проводит забой животных на мясо без разрешения ветеринарного врача.

В целях профилактики необходимы следующие меры: