Кыргызстан запускает производство электромобилей

Кыргызстан готовится к запуску производства электромобилей под национальным брендом BARS, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.

По данным Министерства экономики и торговли КР, запуск предприятия, которое будет производить легковые, коммерческие и специализированные автомобили с электрическими двигателями, запланирован на третий квартал 2026 года. Готовность проекта составляет 75%. На начальном этапе производство планируется организовать методом крупноузловой сборки с последующим переходом к мелкоузловой сборке и полному производственному циклу.

Производственная мощность завода составит до 10 тысяч автомобилей в год, на нем будет создано 100 рабочих мест.

Электромобили под национальным брендом BARS нацелены не только на покрытие растущего внутреннего спроса в Кыргызстане, но и на активный экспорт в страны Центральной Азии и Евразийского экономического союза.

Ранее сообщалось, что ЕАЭС увеличил квоту на беспошлинный ввоз электромобилей в Кыргызстан.