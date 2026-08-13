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    Кыргызстан запускает производство электромобилей

    Кыргызстан готовится к запуску производства электромобилей под национальным брендом BARS, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.

    Кыргызстан запускает производство электромобилей
    Фото: Вечерний Бишкек

    По данным Министерства экономики и торговли КР, запуск предприятия, которое будет производить легковые, коммерческие и специализированные автомобили с электрическими двигателями, запланирован на третий квартал 2026 года. Готовность проекта составляет 75%. На начальном этапе производство планируется организовать методом крупноузловой сборки с последующим переходом к мелкоузловой сборке и полному производственному циклу.

    Производственная мощность завода составит до 10 тысяч автомобилей в год, на нем будет создано 100 рабочих мест.

    Электромобили под национальным брендом BARS нацелены не только на покрытие растущего внутреннего спроса в Кыргызстане, но и на активный экспорт в страны Центральной Азии и Евразийского экономического союза.

    Ранее сообщалось, что ЕАЭС увеличил квоту на беспошлинный ввоз электромобилей в Кыргызстан.

    Электромобили В мире Кыргызстан
    Гульмира Абдрахманова
    Гульмира Абдрахманова
    Автор