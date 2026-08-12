ЕАЭС увеличил квоту на беспошлинный ввоз электромобилей в Кыргызстан

Кыргызстан получил дополнительную возможность ввозить электромобили без уплаты ввозной таможенной пошлины, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке со ссылкой на местные СМИ.

Совет Евразийской экономической комиссии увеличил квоту для страны с 15 тысяч до 25 тысяч автомобилей в 2026 году.

Льгота распространяется на электромобили, классифицируемые по кодам 8703 80 000 3 и 8703 80 000 5 ТН ВЭД ЕАЭС.

После вступления решения в силу, новый лимит позволит продолжить беспошлинный импорт электромобилей в рамках увеличенного объема.

Действующий объем квоты на беспошлинный ввоз электромобилей был исчерпан в июле 2026 года.

Ранее сообщалось, что Армения получила дополнительную квоту на беспошлинный ввоз электромобилей до 20 тысяч.